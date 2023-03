Estrazione MillionDAY 23 marzo 2023: diretta numeri vincenti

Risultati estrazione MillionDAY 23 marzo 2023: numeri vincenti di oggi e combinazione Extra del concorso di stasera in diretta.

La combinazione vincente del Million Day 23 marzo 2023 si conoscerà alle 20,30. I numeri sono estratti da un sistema informatico automatizzato che puntualmente ogni giorno sorteggiata una cinquina. Finora a vincere alle estrazione Million Day Lottomatica sono stati 246 giocatori. Per vincere basta infatti centrare cinque numeri compresi da 1 a 55 per avere la possibilità di realizzare alcuni dei sogni più grandi.

L’estrazione MillionDay di oggi regalerà altre numerose vincite. Si può riscuotere un premio in denaro anche indovinando 4, 3 oppure 2 numeri vincenti. La riscossione dei premi in denaro avviene presso i punti vendita Lottomatica, ossia le ricevitorie abilitate alla raccolta delle scommesse del gioco del Lotto. Ogni giorno sono in tanti a sperare di centrare la combinazione vincente.

Estrazione MillionDAY 23 marzo 2023: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina

La maggior parte delle persone crede che vincere la lotteria è l’unico modo per diventare ricchi. In altre parole, si diventa ricchi per caso. Nulla di più falso. Chi gioca deve tenere a mente che la speranza di vincere non dovrebbe far credere che non ci sia altro modo per diventare ricchi. Inoltre, se giocare a lotto potesse far guadagnare denaro, i ricchi giocherebbero sempre. Bisogna fare delle scelte in maniera consapevole e ponderata, evitando di lasciarsi prendere da false illusioni! Per vincere la prima cosa da fare è conoscere l’esito della propria giocata. Ecco il risultato del concorso di ieri mercoledì 22 maro 2023.

L’ultimo ad essere premiati dalla fortuna è stato un giocatore che lunedì 13 marzo, ha realizzato una vincita da 1.000.000€ a Ivrea in provincia di Torino, in Piemonte. Sono 11 le vincite milionarie dall’inizio dell’anno e 246 dal lancio del MillionDay. Il gioco di Lottomatica si conferma essere una delle lotterie più seguite del momento e ricordiamo che oltre a vincere il jackpot, ci son altri premi in palio. I premi di consolazione vanno da 2, 50 e 1000 euro.

Risultati MillionDAY Extra di oggi in diretta live