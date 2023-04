Per ogni ruota estrazione del Lotto oggi 25 aprile 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Mercoledì 26 aprile si tiene l’appuntamento con l’estrazione del Lotto in diretta. Tutti i numeri vincenti del concorso 49 23 si conosceranno dalle 20.00. L’aggiornamento in tempo reale consente di poter conoscere tutti gli ultimi estratti usciti su tutte le ruote. Completato il tabellone, non resta che scoprire qual è la combinazione del 10eLotto serale. Tanti giocatori avranno tentato la sorte anche oggi, puntando pochi euro sui propri numeri fortunati. Date di ricorrenze e compleanni sono quindi lo spunto di chi spera di potersi aggiudicare un premio in denaro.

Per sapere se la propria giocata è vincente, bisogna confrontare la combinazione prescelta con i numeri estratti sulle 11 ruote. Ricordiamo che le estrazioni del Lotto oggi 26 aprile 2023 sono in diretta. E per visualizzare i risultati ufficiali anche dei precedenti sorteggi, bisogna consultare l’archivio Lottomatica.

Estrazione del Lotto oggi 26 aprile 2023, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Bari 73 69 44 53 58 Cagliari 7 26 46 14 60 Firenze 60 2 47 7 74 Genova 22 84 24 89 8 Milano 17 23 1 67 13 Napoli 12 8 86 70 64 Palermo 72 32 50 10 75 Roma 81 77 1 5 6 Torino 8 7 65 43 36 Venezia 44 80 38 43 52 Nazionale 7 45 39 6 66

SIMBOLOTTO OGGI MERCOLEDì 26 4 23: 36,43,22,44,38

Il tabellone estrazionale del Gioco del Lotto si aggiorna progressivamente dalle 20.00. Per seguire la pubblicazione dei risultati, basta aggiornare la pagina con gli appositi pulsanti. Tre volte a settimana su Controcampus.it è possibile seguire live i sorteggi. Come per i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera in diretta. Il concorso del Lotto di sabato 22 aprile premia la Lombardia dove sono state centrate vincite per 49.239 euro: a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, centrata una Cinquina Simbolotto dal valore di 21.739 euro.

Si aggiungono i 14 mila euro vinti a Lecco e i 13.500 euro vinti a Busto Arsizio, in provincia di Varese, entrambi con tre ambi e un terno. Tuttavia la vincita più alta di giornata arriva dal Veneto, precisamente da Feltre, in provincia di Belluno, con sei ambi, quattro terni e una quaterna che hanno regalato a un fortunato giocatore 31.250 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro, per un totale di 356 milioni da inizio anno.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nell’estrazione del SuperEnalotto, e il Jackpot sale a 22,2 milioni di euro. Nel concorso di lunedì 24 aprile sono ben 3 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 56.087,08 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 55.223 euro. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online. Attesa per l’estrazione del Lotto in diretta, numeri del Superenalotto saranno estratti regolarmente domani.

Combinazione 10eLotto di oggi 25 aprile 2023 in diretta

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di sabato 22 aprile ha fatto registrare vincite per un totale di quasi 19mila euro in Veneto: in particolare, a Venezia un giocatore si è aggiudicato 11.265 euro con un 6 Extra, mentre a Pianiga, in provincia di Venezia, è stato centrato un 6 Oro da 7.500 euro. La terza vincita più alta di giornata è stata registrata a Reggio Emilia, con un 7 da 6.400 euro. Da segnalare, infine, vincite per 11.300 euro in Campania, e più precisamente in provincia di Napoli: a Pompei è andato un 1 Oro da 6300 euro, mentre a Vico Equense un 7 Oro da 5mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per poco meno di 23,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,24 miliardi di euro in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra: numeri vincenti del concorso