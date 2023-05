Estrazione MillionDAY del 10 maggio 2023: schedine vincenti

In tempo reale estrazione MillionDAY del 10 maggio 2023: numeri vincenti della mattina e della sera aggiornando le schedine in diretta live.

Questo mercoledì sera si gioca un nuovo concorso alle estrazioni Millionday 10 maggio 2023. Si tiene l’appuntamento con la combinazione del giorno, la cinquina che sarà pubblicata alle 13.00 ed alle 20,30, e per seguire le estrazioni di oggi in diretta live basta aggiornare all’orario indicato sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Proprio come per il concorso di ieri martedì 9 maggio 2023. Il gioco di Lottomatica ogni giorno mette in palio 1 milione di euro. Finora a vincere sono stati in tanti. Le vincite hanno riguardato tutta Italia e l’ultima è stata realizzata proprio durante il concorso venerdì 28 aprile, con una vincita da 1.000.000€ a Ischia in provincia di Napoli, in Campania. Sono 18 le vincite milionarie dall’inizio dell’anno e 253 dal lancio del gioco.

Estrazione MillionDAY del 10 maggio 2023: numeri vincenti di oggi alle ore 13:00, diretta