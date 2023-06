Estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

I numeri del Superenalotto 6 giugno 2023 mettono in palio un jackpot da 40 milioni di euro. Ma oggi molti giocatori non si saranno lasciati scappare l’occasione anche di provare a vincere con i numeri estrazioni del Lotto in diretta stasera. Come sempre l’appuntamento è con l’aggiornamento in tempo reale, per conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. L’appuntamento è come fosse in video streaming in quanto la pubblicazione dei risultati avverrà sul tabellone estrazionale. Le vincite più ricche dell’ultima estrazione del Lotto oggi le elenchiamo di seguito. Mentre per i premi più fortunati assegnati nel corso del 68 23 bisognerà attendere il prossimo appuntamento di gioco.

Estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 63 11 29 16 45 Cagliari 31 50 72 59 15 Firenze 87 57 54 72 75 Genova 57 16 56 10 2 Milano 21 73 66 50 46 Napoli 20 44 58 19 45 Palermo 78 45 4 75 28 Roma 8 59 53 21 2 Torino 26 23 4 87 84 Venezia 8 68 52 10 56 Nazionale 43 37 66 9 59

Ricarica questa pagina dalle 20.00 e scopri anche la combinazione Superenalotto 68 23. Il tabellone estrazionale infatti si aggiornerà per soddisfare la curiosità di tutti di scoprire quali sono tutti i numeri usciti stasera.

Quali numeri giocare alle estrazioni del Lotto 6 giugno 2023? L’archivio segnala tutti gli ultimi ritardatari e frequenti. Ricordiamo che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la sospensione temporanea dell’accettazione delle giocate in abbonamento per i concorsi del Lotto, compresi i suoi giochi opzionali e complementari, successivi al 6 luglio. Come si legge nella nota diffusa dall’Agenzia, tale misura è necessaria per via degli aggiornamenti tecnici in corso dopo l’approvazione del DL Emilia-Romagna, che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di una quarta giornata di estrazioni a partire da venerdì 7 luglio.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 17 26 51 54 61 62 Numero Jolly 73 Numero SuperStar 8

Nessun “6” nel terzo ed ultimo sorteggio della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 40,4 milioni di euro. Nel concorso di sabato 3 giugno centrati 5 punti “5” da 47,453 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 38,125 euro. In attesa dei risultati ufficiali dell’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta, verifichiamo le altre vincite da riscuotere.

E’ arrivata a Subiaco, in provincia di Roma, la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto. In seguito all’estrazione di sabato 3 giugno, infatti, sono stati vinti 216.600 euro grazie alla combinazione 3-19-22-90 sulla ruota di Roma e all’opzione Lottopiù, con una giocata del valore di 4 euro. Altre due vincite da registrare a Subiaco: una da 21.660 euro con una giocata su tutte le ruote e una da 17.400 euro. Diverse vincite importanti sempre in provincia di Roma, tra cui una a Guidonia Montecelio del valore di 92.391,30 euro grazie al Simbolotto sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso ha distribuito 8,5 milioni di euro, per un totale di 482 milioni da inizio anno.

Combinazione 10eLotto di oggi in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 11 16 20 21 23 26 29 31 44 45 50 57 59 63 68 72 73 78 87 Numero Oro 63 Doppio Oro 63 11 Numero Gong 43

Il concorso del 10eLotto di sabato 3 giugno ha visto le vincite più alte a Civitavecchia, in provincia di Roma, e a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, entrambe con un 9 Oro da 50mila euro. Il podio di giornata viene completato dai 25mila euro vinti a Follonica, in provincia di Grosseto, grazie a un 6 Oro. In Campania, poi, sono stati vinti altri 12.800 euro, 6.500 a Napoli, con un 3 Oro, e 6.300 a Pompei, in provincia di Napoli, con un 1 Oro. A Roma, poi, vinti altri 6mila euro con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per poco più di 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,65 miliardi di euro in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 4 10 15 19 28 46 52 53 54 56 58 66 75 84