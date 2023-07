Estrazione del Lotto oggi 4 luglio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Schedina estrazione del Lotto oggi 4 luglio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Per l’ultima estrazione Superenalotto verifica vincita on-line per il concorso di martedì 4 luglio. Si tiene una nuova estrazione del Lotto in diretta stasera sempre alle 20,00. Conoscere i risultati è quindi semplice grazie all’aggiornamento in tempo reale che consente di verificare i numeri giocati subito.

I numeri del Superenalotto di oggi saranno estratti per assegnare il jackpot che supera i 21 milioni di euro. Molti hanno giocato in ricevitoria. Tanti però tentano la sorte anche sui siti abilitati alla raccolta delle scommesse di gioco on-line. Per prendere parte alle estrazioni del Lotto di oggi, anche tramite schedina virtuale, basta seguire poche semplici regole, che ricordiamo dei seguito ai risultati del giorno.

Estrazione del Lotto oggi 4 luglio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 11 51 12 1 68 Cagliari 72 33 17 9 89 Firenze 87 56 21 45 85 Genova 69 86 58 65 26 Milano 1 47 48 52 25 Napoli 44 46 48 65 81 Palermo 81 15 14 49 85 Roma 62 70 88 6 19 Torino 19 41 44 11 52 Venezia 8 79 22 29 69 Nazionale 75 52 13 36 90

Prenderà il via venerdì 7 luglio l’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta ma di venerdì, le cui entrate erariali generate saranno destinate in favore di interventi emergenziali presso i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal Governo. Nella nota di Sisal relativa al Superenalotto viene ricordato che “ogni venerdì, fino alla fine del 2023, una nuova estrazione settimanale di SuperEnalotto si affiancherà ai consueti appuntamenti del martedì, giovedì e sabato”.

Le modalità di gioco a disposizione dei giocatori saranno le stesse, così come l’assegnazione dei premi, ed è già possibile partecipare giocando in abbonamento, che permette di convalidare le proprie giocate fino a 15 concorsi consecutivi. Sisal aggiunge che anche i proventi realizzati con questa estrazione aggiuntiva, saranno interamente devoluti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e a progetti e iniziative in favore delle Comunità colpite.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 11 23 50 68 89 90 Numero Jolly 41 Numero SuperStar 32

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 21 milioni di euro. Nel concorso di sabato 1° luglio centrati però tre “5” da 80.163,33 euro. Da segnalare tra le vincite da riscuotere, anche quattro “4 stella” da 45.167 euro ciascuno.

L’ultima estrazione del Lotto di sabato 1 luglio ha premiato un fortunato giocatore di Agrigento, che si è aggiudicato ben 315mila euro con un terno sulla ruota di Genova (combinazione 12-38-60). Il podio del concorso vede oltre 46mila euro vinti a Polesella, in provincia di Rovigo, con tre ambi e un terno; stessa giocata che è valsa 36.500 euro a un giocatore di Diano Marina, in provincia di Imperia. Il quadro delle vincite del Veneto comprende il terno (4-13-70) sulla ruota di Milano che ha portato 22.500 euro nelle tasche di un giocatore di Torri del Benaco, in provincia di Verona.

Combinazione 10eLotto di oggi 4 luglio in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 8 11 15 19 33 41 44 46 47 51 56 62 69 70 72 79 81 86 87 Numero Oro 11 Doppio Oro 11 51 Numero Gong 75

Il concorso del 10eLotto di sabato 1 luglio ha premiato un fortunato giocatore di Atena Lucana, in provincia di Salerno, che si è aggiudicato ben 50mila euro con un 9 Oro. A Campi Salentina, in provincia di Lecce, è stato centrato un 8 Oro da 30mila, mentre il podio del concorso viene completato dagli 8mila euro vinti a Ercolano, in provincia di Napoli, grazie a un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,94 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 9 12 14 17 21 22 29 45 48 49 52 58 65 88