Estrazioni del Lotto del 27 Ottobre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto 27 Ottobre 2023, numeri vincenti in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto di stasera.

Venerdì 27 ottobre 2023 si gioca l’estrazione del Lotto e in diretta su Controcampus tutta Italia può conoscere i risultati ufficiali. In pochi minuti Lottomatica rende noti i seguenti estratti, nell’ordine di uscita: Milano, Napoli, Roma, Bari, Cagliari e Genova. Ed ancora a seguire anche i risultati per Torino, Palermo, Firenze, Venezia e Nazionale. Si completa poi con i primi due estratti, anche la ventina del 10Lotto, formula di gioco tanto seguita ed apprezzata. Tante le occasioni di vincita, anche grazie alle diverse frequenze estrazionali che consentono di aumentare le proprie probabilità di incassare un premio. Ma la lotteria per eccellenza è certamente quella del Superenalotto oggi con il suo jackpot milionario, il più ambito d’Italia e spesso anche di tutta Europa.

Estrazioni del Lotto del 27 Ottobre 2023: numeri vincenti dalle ruote e Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 31 54 35 44 57 Cagliari 77 13 60 74 42 Firenze 43 65 13 38 14 Genova 24 30 19 27 22 Milano 75 43 18 70 2 Napoli 62 9 70 63 79 Palermo 45 74 14 62 9 Roma 43 48 36 18 35 Torino 45 66 70 34 86 Venezia 21 68 54 64 29 Nazionale 43 12 82 55 28

Controcampus è il sito che segue la pubblicazione dei risultati di tutte le lotterie della giornata, come Millionday e Vincicasa. La pubblicazione avverrà in streaming per chi volesse seguire l’indicazione dei numeri usciti su tutte le ruote direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer. Basta aggiornare questa pagina dopo le 20.00. Ed i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto di oggi inizieranno a completare il tabellone.

Ogni giocatore può scegliere di tentare la fortuna con i numeri compresi tra 1 e 90 presso ognuna delle 10 ruote di estrazione. Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono le ruote che ormai da diversi anni che regolano l’uscita dei numeri vincenti. A queste negli ultimi anni si è aggiunta la ruota Nazionale. Eppoi c’è la ruota denominata Tutte, per giocare su tutte le ruote eccetto la ruota Nazionale.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 23 57 40 68 69 49 Numero Jolly 56 Numero SuperStar 56

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 75,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 26 ottobre centrato però un “5” a Genova, presso il punto vendita Tabaccheria Veneto 76 situato in Via Vittorio Veneto 76, con il fortunato vincitore che si porta a casa 189.029,91 euro. In attesa dei numeri delle estrazioni del Lotto Superenalotto in diretta stasera 27ottobre 2023, ricordiamo alcune regole del gioco.

Al Superenalotto di Sisal si gioca per vincere un jackpot sempre milionario. Si vince anche con soli due numeri. Come per le estrazioni del Lotto, anche al Superenalotto ricordiamo quali sono le regole basilari per poter prendere parte al gioco. Basta scegliere se i numeri compresi tra 1 e 90 e convalidare la propria combinazione al costo di € 1. La giocata minima è di una combinazione, si può giocare fino ad massimo di 27.132 combinazioni. Il regolamento prevede anche la possibilità di giocare in abbonamento, ripetendo la giocata fino a 15 concorsi totali. Con il montepremi raccolto, si possono vincere diverse quote e vincite, di importo sempre variabile, in base al montepremi raccolto ed al numero dei vincitori per ogni categoria di vincita.

Risultati 10eLotto: combinazione con tutti i numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 13 19 21 24 30 31 35 43 45 48 54 60 62 65 66 68 74 75 77 Numero Oro 31 Doppio Oro 31 54 Numero Gong 43

Dopo la chiusura delle estrazioni del Lotto di stasera, si conosceranno anche i numeri del 10Lotto serale. I primi due estratti per ciascuna ruota di gioco andranno a formare la combinazione vincente del 27 ottobre 2023. Ricordiamo che per incrementare le proprie vincite, è prevista anche la possibilità di giocare l’opzione Numero Oro e Doppio Oro. Come per i precedenti concorsi, la diretta segnalerà tutti gli aggiornamenti relativi al concorso di questo venerdì sera.

Il concorso di giovedì 26 ottobre del 10eLotto ha premiato la Lombardia, e in particolare la provincia di Bergamo, dove sono stati vinti 95mila euro, frutto di una vincita da 45mila euro a Nembro con un 8 oro, e di una da 40mila euro ad Albino con un 8. A completare il quadro della regione sono i 18.750 euro vinti a Milano, grazie a un 6 Oro. La vincita più alta di giornata è invece stata centrata a Caorle, in provincia di Venezia, dove un 9 Oro ha fruttato ben 50mila euro a un fortunato giocatore.

Estrazioni 10eLotto EXTRA: numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 14 18 22 27 34 36 38 42 44 57 63 64 70 79