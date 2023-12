Estrazione VinciCasa 20 Dicembre 2023: schedina in diretta

Numeri vincenti estrazione VinciCasa 20 Dicembre 2023 aggiornando la schedina in diretta con i risultati del concorso.

Stasera si gioca puntuale alle 20.00 l’estrazione della lotteria di Win for Life. Il concorso di oggi mette in palio l’immobile numero 197, poiché durante il concorso di ieri martedì 19 Dicembre 2023 nessuno ha indovinato la combinazione vincente. Molti sperano di potersi aggiudicare una simile fortuna. Magari investire i soldi del jackpot di Vincicasa di oggi nell’acquisto di una casa di lusso.

C’è una forte crescita nel settore immobiliare di lusso, aumentano le persone facoltose interessate al settore immobiliare, che rappresenta una nuove sfida per i millennial. Questi giovani lavoratori nati tra i primi anni ’80 e la fine degli anni ’90, che ora hanno tra i 21 e i 39 anni, sono cresciuti con un computer in mano e sono consapevoli della globalizzazione e delle sfide del cambiamento climatico.

Estrazione VinciCasa 20 Dicembre 2023: numeri vincenti in diretta dalla schedina online

Alle estrazioni Vincicasa 20 Dicembre 2023, la pubblicazione dei numeri vincenti avverrà come sempre alle 20.00. Anche questo sabato sera quindi si terrà l’appuntamento con la cinquina capace di far vincere fino a mezzo milione di euro. Ogni sera si tiene un nuovo concorso la cui pubblicazione può essere seguita direttamente su Controcampus.it.

Il mercato immobiliare di prestigio subirà una crescita esponenziale nei prossimi anni. Ciò è in parte dovuto alla forte crescita della popolazione dei ricchi (coloro che possiedono $ 30 milioni e altro), secondo uno studio annuale. Questa popolazione è oggi di 265.000 contro i 250.000 dell’anno scorso. Secondo le previsioni, sarà di 350.000 in 2023. Investe una quota del 6,7% nel settore immobiliare di lusso (rispetto al 6,4% un anno prima). Questo settore è quindi in crescita e potrebbe rappresentare un investimento vantaggioso. Milano è in cima alle città più ricercate e più attraenti per questa ricca popolazione. Nonostante disordini sociali e proteste, mantiene un grande fascino nel mondo.

Quote e premi VinciCasa di questa sera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Dopo la pubblicazione dei risultati, seguiranno le quote relative al concorso odierno. La partecipazione alla lotteria di Win For life in cui si vince casa ogni sera è sempre molto elevata, come conferma l’importo del montepremi dal quale vengono ricavate le quote. Parigi, Londra, Madrid, Milano e Lisbona sono tra le prime 10 città più affascinanti, in cui conviene fare un investimento di tipo immobiliare. La clientela internazionale è molto eclettica. Sulla riva del Garda o al centro di Roma, il 40% delle vendite delle case di lusso riguarda acquirenti stranieri.

Nelle prime 50 città internazionali più popolari, Hong Kong perde il suo primo posto a causa di eventi sociali. Dietro la capitale francese, Tokyo è tornata in vigore con New York e la scommessa sicura è ancora Los Angeles. Tra le altre città più ambite dai ricchi, c’è Mosca, ma anche Porto, Lisbona. Da parte sua, Lione, molto dinamica, è classificata tra le prime 50. Chi acquista oggi un immobile di prestigio? I millennial tengono in mano il futuro del mercato del lusso. Anche se rappresentano solo il 32% degli acquisti sul mercato del lusso (in valore), dovrebbero rappresentare il 50% entro il 2025.