Estrazione del Lotto di oggi 9 gennaio 2024 SuperEnalotto 10eLotto

E’ in diretta l’estrazione del Lotto di martedì 9 Gennaio 2024. Scopri come verificare la vincita e conoscere gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco. Ma anche quote e vincite del Superenalotto di oggi, che mette in palio oltre 40 milioni di euro. Un Jackpot così ricco non è di certo passato inosservato per chi è andato in ricevitoria in questi giorni. Seguirà la combinazione del Simbolotto di stasera, e quella del 10Lotto serale associata ai numeri usciti su tutte le ruote. Ecco quindi tutti i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta oggi 9 gennaio 2024. L’aggiornamento in tempo reale riguarderà anche i premi che sarà possibile riscuotere nelle ricevitorie per Sisal.

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma 57 8 70 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 9 1 14: in programmazione.

Ricarica la pagina per conoscere quali sono i numeri usciti su tutte le ruote stasera. La diretta inizierà con la ruota di Milano. Seguirà con Napoli Genova e Bari. Aggiorna la pagina e segui sul tabellone estrazionale di seguito la pubblicazione dei numeri. Oppure vai in alto alla pagina al link Tutte le estrazioni per conoscere anche i risultati e numeri vincenti del Superenalotto Lotto e 10eLotto serale. La diretta come lo streaming video indica subito quale cifre vincenti consentiranno ai giocatori di potere passare in ricevitoria per incassare le vincite.

L’archivio ricorda quali sono i ritardatari più importanti. In cima alla classifica dei numeri dell’estrazione del Lotto oggi più attesi c’è ancora una volta il numero 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 167 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 139, il 58 su Milano a 111, il 52 su Bari a 109 e il 77 su Torino da 99. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 40 su Napoli (42-44-49), un terno in decina 90-9 su Torino (4-5-9), un terno in cadenza 0 su Roma (40-50-60), un terno in cadenza 5 su Palermo (5-15-35), un ambo vertibile sempre su Palermo (35-53) e un altro ambo vertibile su Firenze (56-65). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 66 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 72 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 48 assenze.

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Molti aspettano di conoscere i risultati dell’estrazione del Lotto di oggi e Superenalotto 9 Gennaio 2024 in diretta. Lo fanno aggiornando in tempo reale e verificando subito la vincita proprio come avveniva un tempo in televisione. Adesso però i giochi sono on-line. È qui che i giocatori seguono, grazie allo smartphone tablet o pc, anche gli ultimi aggiornamenti relativi proprio ai numeri ritardatari. In particolare vediamo che al Superenalotto stasera non ci sono grandi novità tra i numeri ritardatari più significativi. Infatti in cima alla classifica delle cifre che contano più assenze c’è ancora il 39 che non esce da 53 giornate. Segue poi il 69 che non si vede da 48 colpi di gioco, mentre il 16 ha totalizzato 47 assenze di fila.

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Non sono mancate ricche vincite in occasione del concorso che si è giocato ieri lunedì 8 gennaio 2024, posticipato per le festività della Epifania. Si torna a giocare nuovamente anche con il 10Lotto serale martedì 9 Gennaio 2024. E’ la Lombardia la protagonista del concorso del 10eLotto di lunedì 8 gennaio. Sono tre le vincite realizzate nella regione: un “8 Oro” da 10.000 euro a Castiglione Olona, in provincia di Varese; un “3 Oro” da 6.500 euro a Segrate, in provincia di Milano; un “3 Doppio Oro” da 6.000 euro a Brembate, in provincia di Bergamo. Si sorride anche in Emilia-Romagna con due premi, da 6.500 e 6.000 euro, centrati a Piacenza e Ravenna.

I primi due estratti di ciascuna ruota di gioco andranno a formare la ventina che assegnerà quote e vicine relative alla combinazione giocata. Per i dettagli relativi all’ammontare delle vincite, bisogna consultare le formule indicate nel regolamento.

