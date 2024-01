Estrazione del Lotto oggi 4 gennaio 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 4 gennaio 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con estra.

Estrazioni Lotto Superenalotto e Dieci e Lotto serale in diretta: segui qui la pubblicazione dei risultati e numeri vincenti. Al Superenalotto 2 24 si gioca per vincere oltre 40 milioni di euro. Ma anche l’ultima estrazione del Lotto oggi è molto attesa da chi da sempre punta con Lottomatica. E come sempre, alla fine della pubblicazione dei numeri estratti ed usciti su tutte le ruote, seguirà la combinazione 10eLotto serale.

Le regole del gioco sono semplici, come per tutte le lotterie, è importante cercare di indovinare quanti più numeri vincenti tra quelli estratti. Vediamo quindi quali sono le ultime novità delle estrazioni del Lotto in diretta stasera. Quote e vincite si conosceranno subito dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali.

Estrazione del Lotto oggi 4 gennaio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 90 89 14 57 9 Cagliari 2 44 36 24 89 Firenze 49 3 78 79 14 Genova 50 10 17 81 74 Milano 79 42 25 86 67 Napoli 55 90 79 52 3 Palermo 5 76 48 31 39 Roma 22 61 34 82 18 Torino 50 82 63 37 64 Venezia 25 27 40 49 51 Nazionale 38 16 44 80 20

SIMBOLOTTO GIOVEDì 4 1 24: 30,38,8,11,5

Ricarica la pagina e scopri se hai vinto. Su Controcampus il Lotto è in diretta. Ogni martedì giovedì e sabato sera è possibile scoprire subito quali sono i numeri vincenti. La pubblicazione degli ultimi estratti su tutte le ruote avviene alle 20.00. L’aggiornamento delle statistiche del gioco aiuta ad individuare facilmente i numeri ritardatari più importanti. Il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 172 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 164, il 27 su Palermo a 136, il 53 su Palermo a 126 e il 58 su Milano a 108.

All’estrazione del Lotto 4 Gennaio 2024 tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile sulla ruota Nazionale (57-75) e un terno in figura 3, sempre sulla ruota Nazionale (57-75-84). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 63 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 69 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 45 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 9 70 29 51 60 Numero Jolly 59 Numero SuperStar 41

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 41,1 milioni di euro. Nel concorso di martedì 2 gennaio, realizzati tre punti “5” da 61.918,43 euro ciascuno. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 35.318 euro. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. La diretta dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi sarà seguita da quote e vincite realizzabili con Sisal.

Risultati 10eLotto di oggi 4 gennaio 2024: numeri vincenti estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 3 5 10 14 22 25 27 36 42 44 49 50 55 61 76 79 82 89 90 Numero Oro 90 Doppio Oro 90 89 Numero Gong 38

Il concorso del Lotto di martedì 2 gennaio ha premiato la Puglia, con vincite complessive superiori ai 34mila euro. A Leverano, in provincia di Lecce, infatti, sono stati vinti 12.500 euro con l’ambo 6-16 sulla ruota di Genova; a Taranto, invece, sono stati vinti 12.450 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre a Polignano a Mare, in provincia di Bari, è stata centrata una vincita da 9.700 euro.

Il concorso del 10eLotto premia la Campania dove sono stati vinti oltre 40 mila euro. A Terzigno, in provincia di Napoli, sono state realizzate tre vincite in modalità “Extra” una da 11.250 e le altre due da 10 mila euro, a cui si aggiunge un 3 da 9 mila euro centrato a Napoli. Tuttavia, le vincite più importanti della giornata arrivano da Cosenza, ancora con una vincita Extra, e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, con un 9, entrambe per un totale di 20 mila euro ciascuna. In Puglia da segnalare anche un 6 Oro da 6.250 messo a segno a Cerignola, in provincia di Foggia. Il primo concorso del 10eLotto del 2024 ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia.

Numeri vincenti 10eLotto EXTRA del 4 gennaio: diretta live di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 17 24 31 34 37 40 48 52 57 63 74 78 81 86