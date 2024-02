Estrazione del Lotto di oggi 6 febbraio 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 6 febbraio 2024 dalle ruote in diretta, risultati Simbolotto, SuperEnalotto 20 24 con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Nel concorso 20 24 di Lottomatica e Sisal ci saranno nuove vincite: ma grazie a quali estratti? I numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi in diretta ci diranno subito chi saranno i vincitori. Certamente grazie ad ambo, terno, quaterna e cinquina. Ma anche grazie alla combinazione DiciLotto di stasera. O meglio ancora ci sarà un fortunatissimo nuovo milionario, che riuscirà a centrare la combinazione Superenalotto 6 febbraio 2024! Non resta che verificare la vincita subito, seguendo l’ultima estrazione del Lotto in diretta. Aggiorna dalle ore 20,00.

Estrazione del Lotto di oggi 6 febbraio 2024, numeri vincenti dalle ruote e risultati Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 3 12 71 32 50 Cagliari 60 74 68 75 66 Firenze 58 85 77 80 73 Genova 82 52 53 42 54 Milano 53 86 52 76 40 Napoli 15 51 86 64 47 Palermo 2 37 4 87 38 Roma 58 68 80 74 38 Torino 9 87 86 44 25 Venezia 20 33 70 79 51 Nazionale 49 17 35 47 86

Ricarica la pagina e scopri se hai vinto alle estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto serale. Ogni martedì giovedì, venerdì e sabato sera è possibile scoprire subito quali sono i numeri vincenti. La pubblicazione degli ultimi estratti su tutte le ruote avviene alle 20.00 in tempo reale. L’aggiornamento delle statistiche del gioco conferma che tra i meno frequenti e ritardatari c’è il numero 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 183 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 155, il 52 su Bari a 125, il 77 su Torino a 115 e l’89 su Roma a 110.

Mentre all’estrazione del Lotto di stasera martedì 6 febbraio 2024 tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 20-29 su Cagliari (21-23-27), un terno in figura 6 su Genova (15-24-78), un ambo gemello su Firenze (44-66), un ambo gemello su Venezia (44-88) e un ambo vertibile su Roma (68-86). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 0 su Venezia è assente da 62 turni. Tra le decine, la 30-39 su Roma manca ora da 37 estrazioni, mentre tra le figure la 4 su Milano tocca le 41 assenze.

Combinazione SuperEnalotto, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 39 34 54 46 89 26 Numero Jolly 13 Numero SuperStar 11

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 56,4 milioni di euro. Nel concorso di sabato 3 febbraio centrati otto “5” da 26.623,86 euro ciascuno. Realizzati anche tre “4 stella” da 17.933 euro l’uno.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. L’estrazione del Lotto di questa sera, come pure i numeri del Superenalotto 6 febbraio 2024 potrebbero segnare un nuovo capitolo nel settore dei giochi.

Estrazioni 10eLotto di oggi 6 febbraio 2024 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 3 9 12 15 20 33 37 51 52 53 58 60 68 71 74 82 85 86 87 Numero Oro 3 Doppio Oro 3 12 Numero Gong 49

Le estrazioni del Lotto ieri l’altro hanno premiato con un Colpo grosso ad Agnone, in provincia di Isernia, in occasione del concorso del Lotto di venerdì 2 febbraio 2024. Un fortunato giocatore ha centrato la cinquina Simbolotto portandosi a casa 163.043,48 euro. Il Molise sorride anche nel concorso di sabato 3 febbraio, con un premio di 12.500 euro vinto a Baranello, in provincia di Campobasso. Si festeggia anche in Lombardia, con un complessivo di oltre 134mila euro. La vincita più alta si registra a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, dove nel concorso di sabato sono stati vinti 57.500 euro con tre ambi ed un terno.

I concorsi del 10eLotto di venerdì 2 e sabato 3 febbraio premiano il Lazio, con un totale di vincite pari a 69mila euro. Nel concorso di venerdì due premi sono stati centrati in provincia di Latina, 20mila euro a Terracina e 10mila euro a Fondi, mentre 16.500 a Roma; a questi si aggiungono altre tre vincite del concorso di sabato, due nella Capitale, per 15mila euro complessivi, e una di 7.500 euro a Lenola, in provincia di Latina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 400 milioni da inizio anno.