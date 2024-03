Estrazione del Lotto oggi 5 marzo 2024 SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto oggi 5 marzo 2024, numeri vincenti dalle ruote , combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto di stasera in diretta.

Martedì 5 marzo 2024 si gioca ad una delle lotterie più celebri di Lottomatica e Sisal. Le estrazioni di oggi del Lotto e Superenalotto di stasera in diretta saranno di certo seguita da tantissimi che avranno deciso di tentare la sorte con i propri numeri fortunati. L’archivio estrazione consente di poter verificare la vincita in qualsiasi momento. Le scadenze, però, rischiano di pregiudicare la riscossione dei premi. L’estrazioni del Lotto 5 marzo 2024 si terrà dalle 20.00. Ma l’attesa è anche per i numeri del Superenalotto di oggi. Ecco quindi tutti i risultati in tempo reale.

Estrazione del Lotto oggi 5 marzo 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 79 67 45 72 88 Cagliari 42 5 46 30 3 Firenze 45 48 62 69 3 Genova 68 52 38 85 46 Milano 8 4 2 5 74 Napoli 55 79 11 58 7 Palermo 21 23 13 83 18 Roma 13 21 59 1 18 Torino 7 45 65 80 47 Venezia 73 80 85 53 32 Nazionale 33 12 16 46 28

I numeri al Lotto stasera si conosceranno puntuali alle otto. Tra i ritardatari da segnalare, c’è il il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 199 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Roma a 126, il 48 su Venezia a 116, il 47 su Palermo a 112 e il 28 su Venezia a 107.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in cadenza 8 su Roma (18-28-78). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche all’estrazione del Lotto, la cadenza 5 su Milano è assente da 67 turni. Tra le decine, la 70-79 su Roma manca ora da 38 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 52 turni di ritardo.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Il concorso del Lotto di sabato 2 marzo ha premiato un fortunato giocatore di Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli, che si è aggiudicato 62.375 euro grazie alla combinazione 26-34-81-82 che, giocata sulla ruota partenopea, ha fruttato sei ambi, quattro terni e una quaterna. In provincia di Napoli, a Sant’Antonio Abate, è stata registrata la seconda vincita più alta del concorso, con quattro terni e una quaterna da poco più di 25mila euro.

Risultati SuperEnalotto di oggi 5 marzo: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 79 43 53 82 16 80 Numero Jolly 74 Numero SuperStar 61

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 70,1 milioni di euro. Nel concorso di sabato 2 marzo centrati tre “5” da 71.523,24 euro l’uno, di cui due a Roma (uno presso il punto vendita Digemer di Via Val di Lanzo 49 e uno presso il punto vendita La Casa del Tabacco in Via Alberto Lionello 201), e uno a Partanna, in provincia di Trapani, presso la tabaccheria Palazzo Emanuele in Via Palermo 251. Da segnalare anche tre “4 stella” da 41.524 euro ciascuno. Attesa per l’estrazione del Lotto di oggi, oltre che per i numeri Superenalotto 5 Marzo 2024, perché premi in palio si fanno sempre più ricchi.

Estrazioni 10eLotto di oggi 5 marzo 2024: numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 5 7 8 13 21 23 38 42 45 46 48 52 55 62 67 68 73 79 80 Numero Oro 79 Doppio Oro 79 67 Numero Gong -

Lombardia protagonista delle ultime due estrazioni del 10eLotto. Nel concorso di venerdì 1° marzo a Milano centrati due 9 da 20 mila euro ciascuno, a cui si aggiunge un altro 9 – sempre da 20 mila euro – realizzato a Gandino, in provincia di Bergamo. Nell’estrazione di sabato 2 marzo, ancora in Lombardia, ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, realizzato un 7 da 16 mila euro, più un 8 Oro da 5 mila euro a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Da segnalare, nell’estrazione di venerdì 1° marzo, altri due 9 da 20 mila euro l’uno, entrambi in Calabria, uno a Cosenza, l’altro a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, mentre nell’ultimo concorso messe a segno due vincite da 50 mila euro a Trento e Trani (BT) con altrettanti 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 15,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 704 milioni di euro in questo 2024.