Estrazione VinciCasa del 24 marzo 2024: combinazione vincente

Verifica estrazione VinciCasa del 24 marzo 2024 da qui aggiornando la schedina con la combinazione vincente di oggi.

I numeri dell’estrazione Vincicasa di oggi vedranno nuovamente sfidarsi tantissimi giocatori che da tutta Italia si sono recati nelle ricevitorie per tentare la sorte con le proprie cifre fortunate. Al concorso 83/2024 tantissimi vinceranno i premi di categoria quarta e terza. Alcuni quelli delle categoria seconda, mentre chissà quanti potrebbero realizzare il sogno più ambito tra chi prende parte a questo gioco: diventare proprietario di un nuovo immobile. La lotteria finora ha permesso di esultare a 201 giocatori che da tutta Italia sono riusciti a pronosticare correttamente i numeri estratti. La prima vincita è andata a Roma, a Maria Enella Buret che ha raccontato la sua storia ed ha mostrato a tutti orgogliosa la sua nuova casa. La prima vincitrice della lotteria del gruppo Win for life di Sisal ha infatti accolto le telecamere di Sisal nella propria nuova abitazione.

Estrazione VinciCasa del 24 marzo 2024: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 11 23 25 28 35

I numeri del 24 marzo sono in diretta su questa pagina. I risultati del concorso 83/2024 dell’estrazione Vincicasa di oggi sarà seguita dalla tabella contenente gli importi delle vincite. Al seguente link i risultati del concorso di ieri 23 marzo 2024. La storia del gioco è costellata di successi. Citando gli esordi, vediamo che la seconda vincita è finita a Sansepolcro ed ha premiato un giovane che ha acquistato una bella casa al mare. Poi è stata la volta di un’altra casa vinta a Roma e che ha fatto felice non soltanto la vincitrice, ma anche i suoi fratelli. Le storie dei vincitori sono tutte sul sito ufficiale del gioco, insieme alle testimonianze di chi ha voluto condividere la sua esperienza.

Dopo la casa finita in provincia di Firenze, nella storia del gioco è seguita la prima doppietta. Ad aprile 2015 sono stati assegnati due immobili in un solo colpo. Una vincita è stata registrata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria, situato in via San Zeno 37/a a Treviso. L’altra vincita invece è stata segnalata presso il punto vendita Le Delizie del Fumo, situato in via Anthoniotto Usodimare 76/78 a Roma.

Risultati VinciCasa di oggi: quote e premi del concorso 83

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 4 238,93 € Punti 3 143 23,63 € Punti 2 1.727 2,69 €

L’attesa dei risultati è seguita dall’attesa della tabella con le rispettive quote e vincite. Molti sperano di poter realizzare così la casa dei propri sogni, ma non è facile indovinare i numeri vincenti. Tra le vincite più clamorose, c’è anche quella che è finita nella Capitale, che oggi continua a detenere il primato delle vincite. La Mappa della fortuna infatti indica che la regione Lazio è al momento quella in cui sono stati vinti più immobili.