Estrazioni del Lotto 7 marzo 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto 7 marzo 2024 numeri vincenti Superenalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto in diretta questa sera.

Nuovo appuntamento con l’ultima estrazione Lotto e Superenalotto di oggi. Alle 20.00 di questo giovedì sera si conosceranno i numeri vincenti usciti su tutte le ruote. Sarà nota anche la combinazione che consentirà di diventare multimilionari grazie alla lotteria più celebre di Sisal. Alle estrazioni del Lotto oggi 7 marzo 2024 si gioca per indovinare quanti più numeri estratti. Si può scegliere se giocare 1, 2 o fino ad un massimo di 10 cifre comprese tra 1 e 90. Oltre che decidere su quale sorte puntare: ambetto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Ma vediamo nel dettaglio il Lotto in diretta stasera che sorprese regalerà.

Estrazioni del Lotto 7 marzo 2024, numeri vincenti di oggi e Simbolotto: previsioni e risultati

Aggiorna diretta live qui Bari 61 68 87 10 55 Cagliari 14 30 45 51 56 Firenze 56 23 60 41 63 Genova 47 59 22 40 69 Milano 78 16 69 40 48 Napoli 59 57 45 64 72 Palermo 26 71 86 18 57 Roma 46 87 62 52 84 Torino 90 39 25 8 41 Venezia 19 47 87 36 76 Nazionale 56 59 71 21 1

I numeri al Lotto di stasera concorso 37 24 di Lottomatica si conosceranno alle ore 20. Questo è l’orario in cui saranno note le combinazioni uscite su tutte le ruote. Il tabellone estrazionale si completerà progressivamente in tempo reale. Intanto tra i ritardatari segnaliamo il 77 su Torino resta il ritardatario più longevo, avendo totalizzato 56 assenze consecutive. Sulla ruota di Cagliari il 23 non esce da 79 turni, mentre alle estrazioni del Lotto oggi giovedì 7 marzo 2024 sulla ruota di Palermo il 70 ha totalizzato 72 assenze di seguito.

Inizio di settimana più che fortunato per la Lombardia grazie al Lotto. Nel concorso di martedì 5 marzo, nella regione sono stati vinti premi per un totale che supera i 297mila euro. A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, un fortunato giocatore ha indovinato una giocata da 72.125 euro, mentre a Gallarate, in provincia di Varese, sono stati vinti 62.500 euro. Invece a Como una giocata di appena 1,50 euro si è trasformata in una vincita da 62.375 euro. A Valfurva, in provincia di Sondrio, due vincite gemelle da 50.596 euro. Esulta anche la Sicilia, dove sono state registrate vincite per oltre 192mila euro.

SuperEnalotto oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 70 13 24 75 3 60 Numero Jolly 71 Numero SuperStar 30

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 71 milioni di euro. Nel concorso di martedì 5 marzo centrati quattro “5” da 48.423,66 euro l’uno. Da segnalare anche un “4 stella” da 48.897 euro.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Grande attesa quindi per le estrazioni del Lotto e Superenalotto 7 marzo 2024, per quello che potrebbe essere il sorteggio decisivo per un nuovo fortunato giocatore.

Risultati 10eLotto di oggi 11 marzo 2021: tutti i numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 16 19 23 26 30 39 45 46 47 56 57 59 60 61 68 71 78 87 90 Numero Oro 61 Doppio Oro 61 68 Numero Gong -

All’ultima estrazione del Lotto di ieri la vincita più alta è stata centrata in Emilia-Romagna e con precisione Comacchio, in provincia di Ferrara, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso, un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Si festeggia in Piemonte con una doppia vincita complessiva di 45 mila euro: a Torino realizzato un 6 Oro da 25 mila euro, a cui si aggiungono i 20 mila euro vinti a Locana, in provincia di Torino, con un 9.

Da segnalare anche altri tre 9 da 20 mila euro, messi a segno rispettivamente a Milano, Modugno, in provincia di Bari, e Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, mentre a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, da registrare una vincita – sempre da 20 mila euro – ma con un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 735 milioni di euro in questo 2024.