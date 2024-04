Estrazione VinciCasa di oggi 13 aprile 2024: combinazione

Diretta estrazione VinciCasa di oggi 13 aprile 2024 con previsioni, ritardatari e numeri vincenti del concorso di questa sera.

Sono certamente in tanti anche oggi che possono pensare al passato con un sorriso. Rivivere l’emozione provata quando hanno scoperto di aver centrato la cinquina vincente. Un colpo di fortuna realizzato alla lotteria in cui si vince casa che ha cambiato la vita fino ad oggi a 203 giocatori. Con l’estrazione Vncicasa 13 aprile 2024 si potrebbe assegnare la nuova vincita del mese. Il numero più alto di vincite è stato realizzato durante l’estate 2017. Infatti proprio a luglio 2017 sono cambiate le dinamiche del gioco. La lotteria da settimanale è diventata giornaliera ed il costo delle estrazioni è stato abbassato da 5 a 2 euro.

Queste le novità principali che di fatto hanno reso ancora più popolare il gioco nelle ricevitorie delle Superenalotto. E difatti si sono susseguite, durante il mese di agosto 2017, tantissime vincite. L’archivio contiene le testimonianze di chi è riuscito ad indovinare la combinazione vincente.

I numeri Vincicasa 13 aprile 2024 sono in diretta live. Il concorso 103/2021 può essere seguito in tempo reale. Basta aggiornare la pagina per poter verificare quali sono gli ultimi estratti più significativi. Seguirà poi la tabella contenente le quote del concorso odierno. I risultati dell’estrazione VinciCasa odi stasera saranno poi disponibili nell’archivio Sisal.

Sul sito del concessionario di gioco è possibile ripercorrere le vincite realizzate grazie alla lotteria in cui si vince casa. A pochi giorni dall’introduzione della nuova formula, esattamente il 29 luglio 2017, fu vinta una casa a Montecatini Terme, presso il punto vendita Sisal Edicola Jake di via Mascagni angolo Monteverdi. Un fortunato giocatore centrò la combinazione vincente 7, 10, 17, 22, 36. In quell’occasione fu vinta la casa numero 23, la prima da quando la formula di gioco fu rinnovata appena 10 giorni prima. Dopo appena due giorni, durante il concorso 43 del 31 luglio 2017, fu registrata una nuova vincita. Una giocata che è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Caffetteria di via De Gasperi 13 a Valenzano, in provincia di Bari.

Quote e premi VinciCasa di oggi 13 aprile 2024

Ogni sera alle 20.00 si conosce la combinazione fortunata del giorno. In tanti ogni giorno cercano di aggiudicarsi il premio di prima categoria, che ricordiamo è del valore di € 500.000. Segue poi il premio di seconda categoria che generalmente è di importo variabile. Infatti il valore delle vincite dipende dall’importo del montepremi raccolto nelle ventiquattr’ore che anticipano i sorteggi. In media chi indovina quattro numeri su cinque vince € 200. Chi indovina tre numeri su cinque vince € 20, mentre chi indovina due numeri su cinque vince € 2.

La casa numero 24 è andata quindi in Puglia, mentre la casa numero 25 è andata in provincia di Ancona. Al concorso numero 46 è stata giocato la combinazione 9, 12, 18, 27 e 37 presso il punto vendita Sisal Giulietti di Piazza del Santuario a Numana. Al giocatore che ha indovinato la cinquina vincente sono andati € 200.000 e la possibilità di acquistare uno o più immobili su tutto il territorio nazionale.