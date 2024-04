Estrazione VinciCasa di oggi 2 aprile 2024: combinazione vincente

In tempo reale estrazione VinciCasa di oggi 2 aprile 2024: previsioni, numeri ritardatari e numeri vincenti del concorso di questa sera.

Sta per concludersi un’altra settimana per la lotteria in cui si vince casa. In palio c’è l’immobile numero 203, dopo che durante il concorso di ieri un giocatore ha centrato la combinazione vincente. Anche stasera l’estrazione Vincicasa 92/2024 sarà seguita in diretta. Durante l’ultimo mese sono state realizzate solamente due vincite. La prima è di Caltanissetta, mentre la seconda ha premiato un giocatore della provincia di Bari. Chissà che il mese di aprile non sia un po’ più fortunato per i tanti che tentano la sorte e sperano di riuscire ad aggiudicarsi un nuovo immobile, del valore complessivo di € 500.000.

Estrazione VinciCasa di oggi 2 aprile 2024: previsioni, ritardatari e numeri vincenti del concorso

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 10 24 34 38

I numeri dell’estrazione VinciCasa di oggi 2 aprile 2024 fanno parte del concorso 92/2024. Si vince anche se si indovinano solo due numeri su cinque. I premi di categoria inferiore, infatti sono corrisposti in denaro, e possono essere riscossi presso qualsiasi punto vendita.

Il protagonista della storia di oggi è Alberto, nome di fantasia scelto dal vincitore che il 10 febbraio 2016 ha indovinato la combinazione della lotteria di Win for life. Alberto scopre solamente in ricevitoria di aver indovinato tutti e cinque i numeri fortunati che gli hanno consentito di realizzare un’incredibile vincita. La giocata vincente è stata segnalata presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi situato in via Vittorio Veneto due, Posada, in provincia di Nuoro. Ex carabiniere sposato da oltre quarant’anni, quand’è stata lanciata la lotteria ha iniziato a puntare sui propri numeri fortunati e a fantasticare con la moglie di quanto sarebbe stato bello realizzare un’ipotetica vincita.

Risultati VinciCasa: quote e premi di questa sera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 7 232,38 € Punti 3 268 21,46 € Punti 2 2.753 2,88 €

Alberto scoprirà di essere il nuovo vincitore della lotteria solamente il giorno dopo l’estrazione. Controllerà la combinazione vincente al televideo, ed è convinto di aver indovinato quattro numeri su cinque. Il premio di seconda categoria sarebbe stato di € 3000. “La decisione sul da farsi – dichiara – è già presa: 1.000 euro per me, 1.000 euro per mia moglie e 1.000 euro a Don Stefano, parroco di Posada.” È solo il giorno dopo, quando vai in ricevitoria che scopre di aver indovinato in realtà tutti i numeri vincenti e di aver vinto quindi € 500.000. Una parte della vincita in denaro, dichiara Alberto, è andata in beneficenza al parroco di Posada per la costruzione della nuova chiesa del paese.