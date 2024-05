Estrazioni del Lotto 25 maggio 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto 25 maggio 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con Extra.

In quest’ultima estrazione del Lotto oggi la diretta è prevista come sempre alle 20,00. E’ sabato e si giocano anche i numeri Superenalotto 83 24. Il tabellone con i numeri usciti su tutte le ruote si aggiornerà per consentire di verificare la vincita online. Su Controcampus puoi seguire in diretta streaming i risultati ufficiali. Questo è anche l’orario in cui si conoscerà la combinazione del 10eLotto serale e del Simbolotto. Quest’ultimo è una nuova opzione di gioco, costituita da una combinazione casuale di 5 numeri/simboli/nomi su 45 disponibili, automaticamente abbinata ad ogni giocata.

Tante occasioni di vincere subito con la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto oggi 25 maggio 2024. Appuntato con il live che consente anche di conoscere stasera premi e vincite associate alla lotteria di Sisal. In palio un jackpot da record che ha contribuiti ad aumentare l’entusiasmo e l’attesa dei sorteggi di stasera.

Estrazioni del Lotto 25 maggio 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 42 2 23 1 29 Cagliari 44 56 70 54 29 Firenze 61 46 70 36 65 Genova 44 77 25 27 26 Milano 14 90 44 34 57 Napoli 72 8 43 18 44 Palermo 46 40 57 13 20 Roma 87 20 30 21 13 Torino 86 15 63 28 16 Venezia 64 30 65 71 7 Nazionale 27 21 49 74 59

SIMBOLOTTO 25 MAGGIO 2024: 2,1,16,39,20

Per visualizzare i numeri al Lotto in diretta oggi, vai sul link Aggiorna Live Qui. Oppure in alto alla pagina sul link per visualizzare anche la combinazione del Superenalotto 83 24 ed i numeri del 10Lotto serale. Tra i ritardatari più significativi da segnalare tra i numeri all’estrazione del Lotto oggi, c’è sempre l’8 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 104 assenze. Completano la top 5 il 7 su Firenze a 99, il 6 su Bari a 98, il 44 su Venezia a 89 turni e il 21 su Firenze a 86.

Alle estrazioni del Lotto stasera tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Roma (28-82), un ambo gemello su Firenze (11-44) e un terno in cadenza 7 su Torino (17-27-67)Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Roma è assente da 46 turni. Tra le decine, la 80-89 Palermo manca ora da 52 estrazioni, mentre tra le figure la 2 su Palermo conta 58 turni di ritardo.

Estrazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 37 10 75 56 28 2 Numero Jolly 41 Numero SuperStar 58

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 26,4 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 24 maggio centrato un “5” da 125.098,72 euro a Santena, in provincia di Torino. Da segnalare anche sei “4 stella” da 49.881 euro. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli. Le categorie di premi si distinguono in premi a punteggio e premi a vincita immediata.

I premi a punteggio si classificano nelle seguenti sei categorie da riscuotere:

a) di prima categoria, “punti 6”, sono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti costituenti la combinazione vincente; b) di seconda categoria, “punti 5+1”, in cui risultano esatti cinque pronostici più il numero complementare; c) di terza, quarta, quinta e sesta categoria, rispettivamente “punti 5”, “punti 4”, “punti 3” e “punti 2”.

Le vincite immediate hanno la frequenza di un premio ogni 500 combinazioni convalidate, escluse le giocate a caratura, e sono di importo unitario di euro 25,00. La frequenza è compresa tra un premio ogni 100 combinazioni convalidate e un premio ogni 20.000 combinazioni convalidate con importi compresi tra euro 25,00 ed euro 1.000,00 e determinati con criterio di proporzionalità inversa tra la frequenza del premio e il suo importo.

Combinazione 10eLotto di oggi 25 maggio 2024

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di giovedì 23 maggio premia il Lazio dove sono state messe a segno vincite complessive per 28 mila euro. A Vasanello, in provincia di Viterbo, centrato un 9 da 20 mila euro seguito da un 6 Oro da 8 mila euro indovinato a Roma. Da segnalare anche un altro colpo da 20 mila euro, con un 5, realizzato a Mira, in provincia di Venezia.

Si festeggia anche in Campania con un tris per un complessivo di oltre 25 mila euro: a Maddaloni, in provincia di Caserta, vinti 10 mila euro con un 6 Doppio Oro a cui si aggiungono i 9 mila euro di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con un 4 e l’1 Oro da 6.300 euro messo a segno a Pompei, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta live