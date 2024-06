Estrazione del Lotto oggi 20 giugno 2024 SuperEnalotto 10Lotto

In diretta estrazione del Lotto oggi 20 giugno 2024, numeri vincenti su ogni ruota, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto di stasera.

Al Lotto l’estrazione di oggi con i numeri Superenalotto del 20 giugno 2024 si tiene in diretta live. I numeri vincenti saranno comunicati con l’aggiornamento in tempo reale. Conoscere subito i risultati dell’estrazione del Lotto 20 giugno 2024 e Superenalotto di oggi è quindi semplice. Aggiornando questa pagina a partire dalle 20.00 di questo giovedì sera sarà possibile controllare la schedina e verificare la vincita in diretta live. Le regole per sapere come si gioca e quanto si vince sono ormai note a tutti. Infatti queste sono alcune delle lotterie più celebri in Italia, che vedono la partecipazione di numerosi giocatori. L’ultimo concorso di Sisal non ha visto nessuno indovinare la combinazione vincente, nonostante l’adesione da parte dei giocatori è stata massiccia. Tutti vogliono indovinare i numeri vincenti del Superenalotto che hanno reso milionario già chi è riuscito a fare le giuste previsioni della sestina.

Estrazione del Lotto oggi 20 giugno 2024, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Se prima i numeri a Lotto in diretta si conoscevano in televisione, adesso per poter verificare la vincita basta utilizzare il proprio smartphone o computer. Non serve aspettare il giorno seguente, si passa in ricevitoria solamente per riscuotere la vincita. E chi gioca on-line ha l’accredito direttamente sul proprio conto. L’archivio estrazioni di Lottomatica tiene aggiornati sui numeri ritardatari e frequenti più significativi. Non ci sono grandi novità rispetto all’ultimo concorso, il 24 su Firenze è tra i ritardatari più attesi, avendo totalizzato 118 assenze consecutive. Segue poi il 16 su Venezia che non esce da 80 giornate. Il numero 33 sulla ruota di Napoli manca da 67 turni, mentre il 49 sulla ruota di Torino è atteso da 89 estrazioni.

Prossimo ultracentenario potrebbe essere il 16 sulla ruota di Bari che non esce da 79 appuntamenti di gioco. Sale a 96 il numero delle assenze del 12 sulla ruota di Genova, mentre il 66 sulla ruota Nazionale non si vede da 139 turni. In ultimo non restano da segnalare che il 69 sulla ruota di Milano, che conta 69 assenze consecutive. Il numero 2 su Palermo non esce da 75 turni. Infine il 13 su Cagliari ed il 19 su Roma sono attesi rispettivamente da 67 e 93 concorsi.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 37,5 milioni di euro. Nel concorso di martedì 18 giugno centrati quattro “5” da 42.834,81 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli.

Per questa ultima estrazione del Lotto e Superenalotto di stasera, per conoscere gli esiti delle giocate occorrerà aspettare la prossima settimana.

Campania a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso la vincita più alta arriva da Forio, in provincia di Napoli, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, a cui si aggiungono i 9 mila euro vinti a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, con un 3.

Si festeggia anche in Lombardia con un tris da 70 mila euro: a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, vinti 50 mila euro con un 9, mentre a Milano sono state centrate due vincite da 10 mila euro entrambe con un 3 in modalità Extra. Da segnalare anche una doppia vincita in Sicilia con due 6 Doppio Oro, rispettivamente da 30 mila euro a Brolo, in provincia di Messina e da 12 mila euro ad Acireale, in provincia di Catania. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro dall’inizio del 2024.