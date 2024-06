Estrazione MillionDAY 3 giugno 2024: previsioni e numeri

Combinazione estrazione MillionDAY 3 giugno 2024: da questa pagina, archivio, previsioni estrazioni precedenti e in diretta numeri vincenti.

Il mese di giugno è iniziato decisamente bene per gli appassionati che seguono ogni giorno l’appuntamento con i numeri Million Day. Questo lunedì sera si gioca l’estrazione MillionDay del 3 giugno. In palio c’è un nuovo milione di euro. Sono stati già in 170 ad essersi aggiudicati 1 milione di euro. Le ultime vincite sono state realizzate proprio durante il concorso che si è tenuto il secondo giorno del mese.

E quindi nel concorso di ieri. Nel dettaglio vediamo che la fortuna ha premiato un giocatore di Cantù, in provincia di Como, che ha giocato i numeri 7, 18, 30, 38 e 51 con una giocata singola da 1 euro, aggiudicandosi il premio massimo da 1 milione di euro. Dal giorno del lancio, la lotteria ha distribuito vincite per oltre 390 milioni di euro, con 44.426 vincite da 1000 euro. Non resta quindi che attendere le ore giuste per scoprire se il nuovo appuntamento di gioco della settimana premierà con una nuova vincita un altro giocatore.

Estrazione MillionDAY 3 giugno 2024: previsioni e in diretta numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live delle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay 16 22 24 33 47 Numeri Vincenti MillionDay EXTRA 1 2 10 26 44

D’altronde durante il mese di maggio, diverse vincite si sono susseguite a distanza di due giorni l’una dall’altra. Chissà che a giugno non si replichi questa fortunata coincidenza, come quella che ha visto protagoniste le regioni Campania , Puglia, Toscana e Veneto all’inizio del mese scorso. Non è la prima volta che al MillionDay si verificano delle doppiette. Ci sono state poi estrazioni in cui hanno vinto il premio di prima e nello stesso concorso sono stati anche tre giocatori. Il numero delle vincite realizzate durante una sola estrazione non va a modificare però l’importo della vincita che in ogni caso resta fermo ad un milione di euro. Nonostante le probabilità di vincita possano sembrare scoraggianti, la partecipazione al gioco conferma il successo di questa novità che nelle ultime settimane tiene banco nei punti vendita abilitati alla raccolta delle scommesse del gioco del lotto.

Risultati MillionDAY di oggi: numeri delle 20,30