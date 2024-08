Estrazione MillionDAY 5 agosto 2024: archivio, previsioni e numeri

Risultati estrazione MillionDAY 5 agosto 2024: controlla archivio estrazioni precedenti, previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti del concorso.

I numeri vincenti di giovedì 5 agosto 2024 si conosceranno anche questa sera. Al concorso di ieri nessuno ha vinto ed oggi si tenta nuovamente la sorte con la combinazione formata da cinque numeri vincenti. Ma come si vince? Anche all’estrazione MillionDay oggi per vincere un premio in denaro bisogna indovinare almeno due cifre vincenti. Ogni sera viene estratta una combinazione numerica formata da cinque numeri. Chi sceglie cinque cifre comprese tra 1 e 55 concorrere all’assegnazione di premi di importo fisso del valore di 2, 50, 1000 o 1 milione di euro.

Il nuovo gioco di Lottomatica ha fin da subito riscosso un grande successo. E continua ad ottenere un ampio consenso nelle ricevitorie, dove quotidianamente la raccolta scommessa è sempre molto elevata. Oggi ha una posizione di rilievo nell’indice di gradimento dei giocatori, grazie soprattutto alla dinamica di gioco semplice ed immediata. Si tratta di una lotteria che continua ad essere molto apprezzata anche perché sono numerose le vincite realizzate in tutta Italia.

Estrazione MillionDAY 5 agosto 2024: archivio, previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti

Aggiorna diretta live delle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay 6 21 30 45 52 Numeri Vincenti MillionDay EXTRA 15 40 42 46 49

Al MillionDay it oggi come ogni giorno è possibile verificare su Controcampus.it quali sono gli aggiornamenti relativi all’archivio estrazioni. Si verifica la vincita e si ricordano quindi quali sono i nuovi numeri ritardatari e frequenti più attesi. Ma vale la pena ricordare che tra i numeri estratti più spesso o meno frequentemente, non c’è alcuna correlazione. Che si tratti di una cifra frequente o di un ritardatario, ciascun numero ha la stessa possibilità di essere estratto di un altro. Falsi miti e credenze popolari sono stati smontati dalla scienza nel corso degli anni. Ad aver effettuato più ritardi c’è il 49 che manca da 57 turni. Segue il 13 a quota 49 assenze consecutive, mentre il numero 25 non esce da 46 colpi di gioco. Tra i frequenti c’è sempre il numero 1 con 46 presenze all’attivo. Seguono 43 e 16 che hanno preso parte 45 e 43 concorsi. Mentre i numeri 51 e 50 sono usciti in tutto 42 volte da quando è stato lanciato il gioco.

