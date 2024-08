Estrazione MillionDAY di oggi 27 agosto 2024: risultati concorso

Combinazione estrazione MillionDAY di oggi 27 agosto 2024 in diretta: risultati concorso di questa sera aggiornando la pagina.

Al Million Day estrazione di oggi venerdì 27 Agosto 2024 puoi scoprire in tempo reale quali sono i numeri vincenti che daranno diritto alla riscossione di 1 milione di euro. È passata ormai un mese dall’ultima vincita che è stata realizzata in Sicilia, in provincia di Palermo. Il numero dei vincitori pertanto resta fermo a 178. Stasera all’estrazione Millionday di oggi la fortunata combinazione estratta dal sistema informatizzato automatico, e quindi tutti i numeri vincenti potranno essere verificati in diretta live. Infatti già dalle 13.01 si conoscerà la cinquina capace di cambiare vita a chi ha saputo fare le giuste previsioni di gioco.

Il gioco ha fatto il suo esordio lo scorso 8 febbraio 2018 ed in pochi mesi a cambiare vita grazie alla fortunata combinazione sono stati quasi 180 giocatori. Il vincitore deve ricordare le scadenze previste per la riscossione delle vincite. I termini impongono di esibire il biglietto vincente presso i punti vendita autorizzati alla liquidazione dei premi, in tempi rapidissimi.

Estrazione MillionDAY di oggi 27 agosto 2024 in diretta: risultati concorso di questa sera

Aggiorna diretta live delle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay 1 8 17 45 53 Numeri Vincenti MillionDay EXTRA 16 38 40 50 54

L’indecisione sui possibili numeri da giocare spinge molti a seguire gli aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. Proprio per questo motivo in tanti vogliono verificare gli ultimi aggiornamenti segnalati in archivio, e che riguardano ritardatari e frequenti dei precedenti concorsi. Altri scelgono i numeri a caso, oppure giocano sempre gli stessi. Chi vince più spesso? Nessuno può dirlo, perché non ci son regole che disciplinano i sorteggi.

Le regole da ricordare per prendere parte alle prossime estrazioni sono semplici. Si sceglie una cinquina formata dai numeri compresi da 1 a 55, e si convalida al costo di un euro la propria giocata presso i punti vendita Lottomatica situati su tutto il territorio nazionale. Tra le opzioni di gioco c’è anche quella on-line che consente di evitare di recarsi presso le ricevitorie per intascare il premio, in quanto l’accredito avviene direttamente sul proprio conto di gioco.

Risultati MillionDAY di oggi: numeri delle 20,30