Estrazione MillionDAY del 3 marzo 2025: previsioni e risultati

Combinazione estrazione MillionDAY del 3 marzo 2025 in diretta da questa pagina: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi.

L’estrazione di oggi al Million Day Lottomatica 3 marzo 2025 si terrà puntuale. In palio c’è sempre 1 milione di euro che andrà a chi riuscirà ad indovinare la cinquina del giorno. Il nuovo gioco a quota fissa di Lottomatica ha premiato dall’inizio dell’anno ad oggi ben quattro giocatori. Nel concorso di ieri non ci sono state nuove vincite.

Proprio in questi giorni è stata realizzata la quarta vincita che è finita in Puglia, esattamente in provincia di Lecce. All’estrazione Millionday di oggi si mette in palio il quinto jackpot milionario dall’inizio dell’anno. Si attende di scoprire chi sarà il prossimo fortunato che realizza il sogno di vincere 1 milione di euro puntando solamente 1 euro sui propri numeri fortunati. Ricordiamo che per prendere parte al gioco è necessario scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. L’adesione al gioco è molto elevata da parte di tutti coloro i quali si recano in ricevitoria per tentare la sorte o per usufruire di uno dei servizi di pagamento proposti da Lottomatica. Insieme al gioco del Lotto, anche questa nuova formula di gioco a quota fissa si sta rivelando un successo per il concessionario di gioco dello stato.

