Estrazione VinciCasa di oggi 15 ottobre 2024: schedina in diretta

Numeri vincenti estrazione VinciCasa di oggi 15 ottobre 2024: archivio precedenti estrazioni, previsioni e schedina in diretta con risultati di questa sera.

Si conclude una nuova settimana con le estrazioni Vincicasa di Sisal Win for Life. In palio stasera c’è sempre l’immobile nuovo. Durante il concorso di ieri nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente del giorno. Oggi 15 ottobre 2024 si gioca quindi per vincere la casa dei propri desideri. Sono diverse le opzioni di gioco previste dal regolamento. Si può prendere parte all’estrazione VinciCasa di oggi attraverso la partecipazione online, o recandosi fisicamente e di persona nei punti vendita situati su tutto il territorio nazionale.

Si tenterà per la 288ª volta dall’inizio dell’anno ad assegnare una nuova casa. Quasi in ogni regione c’è stata una vincita, contribuendo alla diffusione della popolarità della lotteria in cui si vince casa. La casa è un bene primario di cui tutti hanno bisogno. E tutti coltivano il desiderio di poter conseguire questo importante proprietà. Un’opportunità che purtroppo non sempre può essere garantita a tutti. E da qui l’idea del leader del settore dei giochi di lanciare VinciCasa Win for Life a luglio 2014.

Estrazione VinciCasa di oggi 15 ottobre 2024: numeri vincenti del concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 8 17 23 34

L’appuntamento con i numeri vincenti del concorso è alle 20.00. Per seguire l’estrazione di oggi in diretta è sufficiente aggiornare grazie all’apposito pulsante che è presente in tutti in tutte le dirette live dedicate ai giochi di fortuna su Controcampus.it. Oltre a VinciCasa infatti tutti i giorni sono diverse le lotterie che consentono di diventare più ricchi, oppure di riuscire a centrare i numeri vincenti della giornata.

I numeri dell’estrazione VinciCasa di oggi assegneranno l’immobile numero 169. Questo ottobre supera le aspettative e per questo entusiasma che, dopo due vincite consecutive, assegnate rispettivamente in Puglia e in Abruzzo, registri la terza tappa del mese in Emilia Romagna. La scorsa settimana, esattamente venerdì 8 ottobre, un giocatore ha indovinato tutta la combinazione estratta formata dai numeri 2 – 12 – 22 – 24 – 39. Grazie alla giocata vincente effettuata presso il Punto di Vendita Sisal situato in Via Bertazzoni n.35 a Guastalla (RE), il fortunato vince una casa +200.000€ subito. Il vincitore non si aggiudica una casa qualsiasi, ma potrà scegliere la casa che vuole, dove vuole in tutta Italia.

Risultati VinciCasa: quote e premi in diretta live

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 8 190,31 € Punti 3 285 18,89 € Punti 2 3.308 2,24 €

Chi centra la combinazione vincente di stasera, non vince solo la casa, ma anche un altro premio in denaro: 200.000€ subito disponibili, che potrà utilizzare come preferisce. Per acquistare un’automobile nuova o per fare dei regali alle persone care: la scelta di come spendere la cifra vinta sarà soltanto sua. Per giocare ai prossimi sorteggi, basta scegliere 5 numeri su 40. Chi centra la combinazione fortunata vince la casa dei propri sogni +200.000€ subito. Masi vince un premio anche indovinando 4, 3 e 2 numeri della combinazione estratta. Ogni giorno c’è un appuntamento con la fortuna: ogni sera alle ore 20,00 anche di domenica.