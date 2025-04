Estrazione del Lotto oggi 1 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 1 aprile 2025 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto e 10eLotto.

Torna puntuale l’appuntamento del sabato sera con i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta. Si prevede l’aggiornamento in tempo reale per conoscere i risultati ufficiali in streaming video. Grande attesa anche per i numeri del Superenalotto 1 aprile 2025 che mettono in palio un jackpot milionario. Insieme al premio di prima categoria, sono previste anche numerosi premi e quote che possono essere realizzate anche grazie ai numeri estratti su tutte le ruote.

La diretta delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi proseguirà anche i risultati di ulteriori lotterie programmate stasera. Infatti c’è la possibilità di rifarsi con il Simbolotto. Oppure ancora con il 10Lotto serale ed Extra. Vediamo in ordine i principali dei giochi che saranno seguiti con l’aggiornamento live di stasera, ma prima ricordiamo ance quali sono gli aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco.

Estrazione del Lotto di oggi 1 aprile 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 60 48 59 35 50 Cagliari 42 63 88 44 90 Firenze 33 65 76 1 25 Genova 29 82 70 19 43 Milano 4 73 67 22 85 Napoli 65 27 10 6 66 Palermo 37 13 35 79 85 Roma 51 14 63 71 89 Torino 44 4 70 82 51 Venezia 61 88 27 82 66 Nazionale 15 82 14 18 32

I numeri a Lotto in diretta sono su Controcampus.it sabato, martedì e giovedì sera. Per scoprire subito i risultati ufficiali di stasera basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00. Di seguito, invece, gli aggiornamenti relativi al concorso di ieri l’altro. L’archivio è utile anche per poter controllare gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. E quindi conoscere subito quali sono i numeri ritardatari e frequenti più significativi.

Tra le cifre più longeve resiste ancora il numero 77 sulla ruota di Firenze. All’estrazioni del Lotto 1 Aprile 2025 sono state in tutto 49 le assenze consecutive realizzate da questa cifra sulla ruota fiorentina. Segue poi il numero 3 sulla ruota di Torino che non esce da 80 turni. Il 17 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 96 assenze di seguito. Mentre il numero 73 sulla ruota di Bari non esce da 69 turni. Atro ritardatario da segnalare è il numero 45 sulla ruota di Palermo, che invece ha totalizzato 110 assenze di seguito.

Un centenario potrebbe essere il numero 23 su Roma che manca da 147 turni. Il numero 60 sulla ruota di Genova ha totalizzato 83 assenze. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco ricordando nuovamente il 67 su una ruota Nazionale a quota 74 ritardi. Il numero 6 su Milano è a quota 83 assenze consecutive, mentre il 38 su Venezia non esce da 89 turni. Infine il 27 sulla ruota di Napoli non esce da 49 sorteggi.

Estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 32 81 4 19 47 74 Numero Jolly 10 Numero SuperStar 90

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono però tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.297,45 euro a testa. Le vincite sono state realizzate a Ceglie Messapica (BR) presso la tabaccheria riv. n. 12 Nacci in Viale Aldo Moro 20 e a Messina presso Tabacchi Veneziani in via Garibaldi 304, mentre la terza è arrivata con una giocata effettuata online. Da segnalare anche tre “4 stella” da 50.391 ciascuno. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online. Con la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 1 aprile 2023 quote e vincite saranno pubblicate subito dopo i risultati ufficiali.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 1 aprile 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 13 14 27 29 33 37 42 44 48 51 59 60 61 63 65 73 76 82 88 Numero Oro 60 Doppio Oro 60 48 Numero Gong -

La Sicilia sorride dopo il concorso di giovedì 30 marzo del 10eLotto, visto che a Messina è stata centrata la vincita più alta del concorso: un fortunato giocatore si aggiudica 50mila euro grazie a un 9 Oro. In Lombardia, e più precisamente a Milano, poi, sono state registrate due vincite per un totale di 45mila euro: una da 30mila euro grazie a un 8 Oro, e una da 15mila euro con un 7 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 990 milioni in questo 2023.

Diretta estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 6 10 19 22 25 35 43 50 67 70 71 79 85 90