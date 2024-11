Estrazione del Lotto oggi 9 novembre 2024 SuperEnalotto 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto oggi 9 novembre 2024, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto serale.

I numeri delle estrazioni del Lotto in diretta e combinazione Superenalotto 9 novembre 2024 sono su Controcampus. Scopri le ultime novità segnalate dall’archivio Lottomatica e Sisal. D’altronde il sabato sera si tiene uno degli appuntamenti più attesi per i giocatori. Molti giocano on-line. Si tratta di un trend in costante crescita, ed i dati più recenti parlano chiaro: prendere parte al gioco per i più giovani è più facile dallo smartphone. È possibile, ad esempio, giocare al 10Lotto on-line sia per il sorteggio immediato, ogni 5 minuti, che per quello serale, anche per la giocata 10Lotto extra. Ricordiamo che quest’ultima è associata all’estrazione del Lotto del martedì, giovedì o sabato sera.

L’estrazione del Lotto 9 Novembre 2024 si tiene sempre alle 20.00. Su questa pagina sarà possibile verificare gli aggiornamenti in tempo reale e conoscere l’esito della propria giocata immediatamente. L’attesa è anche per i numeri del Superenalotto oggi in palio un jackpot ricchissimo: quote e vincite più ricche centrate ieri l’altro, sono riportate di seguito.

Estrazione del Lotto oggi 9 novembre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 43 90 47 15 28 Cagliari 46 18 65 14 24 Firenze 39 41 50 88 63 Genova 2 74 81 16 9 Milano 62 61 36 39 12 Napoli 19 49 82 29 36 Palermo 79 59 61 62 67 Roma 23 48 73 13 60 Torino 63 21 46 38 78 Venezia 35 41 4 10 54 Nazionale 1 60 6 80 89

SIMBOLOTTO 9 11 2024: 35,13,18,16,32

Per visualizzare correttamente i numeri usciti su tutte le ruote stasera, basta aggiornare questa pagina seguendo le semplici indicazioni. O aggiornando per mezzo del cursore posizionato vicino al link Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure aggiornando direttamente con il pulsante Ultima Estra del Giorno, posizionato in alto alla pagina.

Ecco gli ultimi aggiornamenti relativi all’estrazione del Lotto 9 novembre 2024 relativi ai numeri ritardatari più significativi. In cima alla classifica delle cifre più attese c’è il 70 sulla ruota di Torino che non esce da 96 turni. Il numero 49 sulla ruota di Genova ha totalizzato 97 assenze. Il numero 62 sulla ruota di Palermo invece non esce da 72 concorsi. Gli altri ritardatari del gioco del Lotto da segnalare sono il 75 su Bari che non esce da 67 turni. Mentre il numero 21 sulla ruota Nazionale è a quota 69 ritardi consecutivi. Grande attesa anche per il numero 45 sulla ruota di Cagliari che manca da 109 colpi di gioco. Tra i ritardatari più attesi c’è il 67 su Firenze che non esce da 68 estrazioni, mentre il numero 90 su Milano manca da 126 giocate. Infine sulla ruota di Napoli il ritardatario più longevo è il 23 che non esce da 85 giornate. Mentre su Roma e su Venezia continua l’attesa per il 53 e 16 rispettivamente assenti da 61 e 141 giorni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 89 63 36 26 43 51 Numero Jolly 21 Numero SuperStar 57

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono ben sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.270,09 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 28.118 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Attesa all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi per verificare eventuali nuove vincite record.

Combinazione 10eLotto di oggi 9 novembre 2024: tutti i numeri estratti

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Un giocatore di Ferrara che, con una puntata da 5 euro, ha centrato la combinanzione del Simbolotto, vincendo oltre 54mila euro. Si festeggia anche in Toscana con una vincita da 16mila euro a Santa Croce dell’Arno (FI). Un giocatore di Musile di Piave, in provincia di Venezia, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, realizzato con una puntata da 4 euro su un sorteggio frequente.

Dalle 20.00 è presente su Controcampus la pubblicazione dei risultati in tempo reale. Come se ci fosse un vero e proprio streaming video, i numeri al Lotto di oggi possono essere visualizzati nel momento in cui vengono pubblicati.