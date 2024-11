Estrazione VinciCasa oggi 26 novembre 2024: diretta numeri

Schedina estrazione VinciCasa oggi 26 novembre 2024: previsioni, ritardatari e in diretta, numeri vincenti, quote e premi.

Stasera 26 novembre si gioca un nuovo appuntamento con il gioco in cui si vince casa di Win for Life. L’estrazione VinciCasa di oggi è alle 20.00. I numeri vincenti del concorso 330/2024 potrebbero assegnare mezzo milione di euro al costo di 2 euro.

Sul sito ufficiale della lotteria sono indicate sulla Mappa della fortuna tutte le vincite realizzate da luglio 2014, mese in cui è stato lanciato il gioco ad oggi. In tutto le case assegnate sono state tante, e in quasi tutte le regioni c’è stata almeno una vincita. Una delle ultime è stata realizzata a Brescia. Mentre pochi giorni fa, si è recata presso gli uffici premi di Sisal di Roma e Milano, la vincitrice del concorso dello scorso ottobre. Con uno pseudonimo di Araba Fenice ha voluto raccontare la sua storia. Come hanno fatto numerosi altri giocatori che hanno in questo modo condizioni l’entusiasmo della vincita con numerosi altri che seguono gli aggiornamenti relativi alla lotteria in cui si vince casa.

Estrazione VinciCasa oggi 26 novembre 2024: numeri vincenti del concorso in diretta live

I numeri dell’estrazione Vincicasa 26 novembre 2024 si conosceranno alle 20.00 di stasera. Per visualizzare la combinazione vincente occorre aggiornare questa pagina al link Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure direttamente dal pulsante Ultima Estrazione del Giorno in alto alla pagina. In questo modo sarà possibile verificare la vincita on-line, e scoprire se spetta una delle quote in palio stasera, al concorso 330.

La partecipazione al gioco è consentita anche on-line. Tutti coloro i quali sono titolari di un conto di gioco, non devono fare altro che convalidare una combinazione formata dai numeri che vanno da 1 a 40, al costo di due euro. Le opzioni di gioco sono molteplici. Chi vuole tentare le giocate casuali, può provare con il Quick Pick, Il sistema che estrae la cinquina in maniera automatica. Oppure in ricevitoria sono presenti le schede cartacee prestampate che recano sul fronte una combinazione numerica già formata. Altrimenti si scelgono i numeri con gli aggiornamenti relativi ai ritardatari e frequenti che consentono di conoscere subito quali sono le cifre che presentano le frequenze più significative.

Schedina quote e premi VinciCasa in diretta live

Durante il mese di novembre ci sono state solamente due vincite del premio di prima categoria. La dea bendata l’ultima volta ha premiato un giocatore della provincia di Benevento. Qui le vincite totali sono state 4, proprio come nelle Marche. La regione più fortunata però è il Lazio, dove sono state vinte in tutto 16 case.

La Mappa della fortuna segnala che sul secondo gradino del podio c’è la Toscana con 10 combinazioni vincenti indovinate. Nel Veneto ed in Sicilia sono state vinte in tutto sette case. Mentre nelle Marche il numero degli immobili assegnati grazie alla lotteria di Win for life è fermo a quattro. Puglia e Campania hanno realizzato fino ad oggi quattro vincite totali. Sardegna e Liguria invece sono ferme ancora a due. Chiude questa speciale classifica la Calabria, dove il numero delle case vinte è uno. Anche on-line e sono state realizzate delle vincite del Jackpot. Fino ad oggi ad aver vinto dopo aver tentato la sorte on-line, sono stati in tutto due giocatori.