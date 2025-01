Estrazione del Lotto di oggi 18 gennaio 2025 SuperEnalotto 10Lotto

In diretta estrazione del Lotto di oggi 18 gennaio 2025, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto con extra.

Tornano i numeri in diretta, estrazioni del Lotto 18 gennaio 2025 in tempo reale. Stasera puoi diventare multimilionario anche giocando la combinazione Superenalotto di oggi. Infatti in palio c’è un Jackpot che stasera vale tanti milioni di euro. Hai 1 probabilità su 622.614.630 di centrare la combinazione vincenti del giorno. Altrimenti c’è l’estrazione del Lotto di stasera: alle ore 20,00 inizia l’appuntamento, sempre puntuale, con l’aggiornamento in tempo reale. Puoi scoprire quindi subito se hai vinto o meno. Ogni giorno in tanti cercano di fare le previsioni di gioco. Per chi preferisce le statistiche riportate dall’archivio, di seguito le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti, oltre che gli aggiornamenti relativi alle vincite del concorso di ieri.

Estrazione del Lotto di oggi 18 gennaio 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 24 76 2 72 12 Cagliari 21 8 77 4 17 Firenze 74 84 7 12 72 Genova 13 7 33 47 18 Milano 1 34 9 55 48 Napoli 46 23 25 3 6 Palermo 44 7 1 46 84 Roma 88 78 64 74 4 Torino 7 87 67 38 53 Venezia 31 25 4 18 2 Nazionale 49 82 59 65 67

Ricarica la pagina e verifica vincita online. Aggiorna per conoscere i numeri vincenti di stasera. Oppure vai sul link in alto per controllare anche i numeri del Superenalotto di stasera. I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta inizia sempre con i primi estratti della ruota di Milano. Seguono poi Napoli, Genova, Bari e Palermo.

Tra i numeri ritardatari da segnalare, c’è sempre l’8 su Genova che non esce da 72 turni. Segue poi il numero 13 sulla ruota di Venezia che è a quota 92 ritardi. Mentre l’8 su Napoli ed il 67 su Palermo non escono da 85 concorsi. Tra i ritardatari da ricordare ci sono anche il 53 su Roma, assente da 91 turni, altro ritardatario Lotto estrazione di oggi. C’è poi il 67 sulla ruota di Firenze che ha raggiunto le 98 assenze consecutive.

Sulla ruota di Bari continua a mancare è il 6 che non esce da 94 colpi di gioco. Sulla ruota di Cagliari continua a mancare il 71. Sono in tutto 94 le assenze dell’82 su Milano. Infine il 54 su Torino non esce da 68 concorsi. Mentre sulla ruota Nazionale oggi il 18 conta 60 ritardi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 10 46 21 29 2 70 Numero Jolly 31 Numero SuperStar 59

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono quattoridici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 17.163,51 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 23.453 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio a Montappone (FM). Attesa quindi per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, dalle 20,00 tutti i risultati ufficiali.

Risultati 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti questa sera in diretta

Numeri Vincenti 1 2 7 8 13 21 23 24 25 31 34 44 46 74 76 77 78 84 87 88 Numero Oro 24 Doppio Oro 24 76 Numero Gong -

Il gioco premia un giocatore di Carrara con una vincita da 124.500 euro, realizzata grazie a una puntata complessiva da 2 euro sui numeri 1-47-88-90 sulla ruota di Bari, che gli ha permesso di indovinare quattro terni e una quaterna. Si festeggia anche a Mezzanino, in provincia di Pavia, con una quaterna secca (1-47-73-88 sulla ruota di Bari) da 120mila euro. Veneto protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto con vincite per oltre 42mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 23,8 milioni di euro in tutta Italia e 158,3 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto Extra in diretta: numeri vincenti del concorso

Numeri Vincenti 3 4 6 9 12 17 18 33 38 47 48 55 64 67 72