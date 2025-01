Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 28 gennaio 2025 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto e 10eLotto serale ed Extra.

Tutti i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta sono su Controcampus. La combinazione del Superenalotto oggi vale tanti milioni di euro, ma quote e vincite premieranno chi ha tentato la fortuna all’appuntamento di questo giovedì sera. Dopo la sestina, è la volta del Simbolotto. A chiudere l’aggiornamento in tempo reale sono poi le altre due combinazioni fortunate: 10eLotto serale ed Extra. Dapprima con la ruota di Milano, e poi si conosceranno anche i numeri usciti sulla ruota di Napoli stasera. Nel dettaglio vediamo che poi a seguire ci sarà la ruota di Genova. Continuerà poi l’estrazione con la ruota di Bari alla quale segue solitamente la pubblicazione dei risultati degli ultimi estratti su Palermo, Torino e Roma.

Estrazione del Lotto oggi 28 gennaio 2025, numeri vincenti dalle ruote in diretta e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 32 56 11 49 52 Cagliari 90 42 39 30 13 Firenze 21 60 31 5 14 Genova 42 80 86 57 36 Milano 31 88 28 12 66 Napoli 27 22 44 30 77 Palermo 54 56 36 6 43 Roma 31 70 27 11 22 Torino 85 8 70 49 7 Venezia 16 13 81 18 3 Nazionale 35 1 67 44 14

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti sul tuo smartphone, ricarica questa pagina. Vai sul link in alto alla pagina per conoscere i risultati dei concorsi che sono stati giocatì 27/1/2025. Quali sono gli aggiornamenti che riguardano l’archivio? Scoprirlo è semplice consultando la tabella relativa proprio ai numeri che non escono da più tempo. Il ritardatario più longevo è il numero 13 sulla ruota di Venezia. È atteso poi l’8 sulla ruota di Genova. Seguono poi l’8 sulla ruota di Napoli ed il 67 sulla ruota di Palermo che mancano entrambi da 119 ed 89 colpi di gioco.

All’estrazione del Lotto di oggi 27 gennaio 2022 il numero 53 su Roma invece non si vede da 95 giornate. Gli altri numeri ritardatari più attesi sono il numero 71 sulla ruota di Cagliari che non esce dal 106 turni. Il 67 su Firenze è atteso da 102 concorsi. Mentre sulla ruota di Genova è l’8 a far segnare più assenze non essendo estratto da 76 colpi di gioco. Altro numero particolarmente atteso è il 59 su Torino che non esce da 70 giocate. Continua a mancare anche l’82 su Milano che non esce da 98 giornate. Mentre il numero 18 sulla ruota Nazionale fa segnare 64 assenze consecutive.

Combinazione SuperEnalotto, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 65 77 82 48 63 72 Numero Jolly 85 Numero SuperStar 47

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono quattordici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 14.468,05 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 18.247 euro ciascuno. Sono 24 le vincite ancora non riscosse dell’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week. La scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso: le scadenze per ritirare il premio sono il 21, 23 e 25 febbraio 2022. Anche con i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, quote e vincite sono soggette a scadenze da non sottovalutare.

Risultati 10eLotto di questa sera in diretta aggiornando schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 11 13 16 21 22 27 31 32 39 42 54 56 60 70 80 85 86 88 90 Numero Oro 32 Doppio Oro 32 56 Numero Gong -

Nel concorso ultimo grande protagonista è Napoli dove sono state centrate due vincite: la prima, del valore di oltre 216 mila euro, è arrivata grazie a una giocata da 4 euro sulla ruota Nazionale con i numeri 7-8-78-87 mentre la seconda ha premiato un fortunato giocatore, sempre nel capoluogo campano, con una vincita pari a 120 mila euro centrati con la stessa quaterna secca, con una puntata da un euro. Calabria protagonista del 10eLotto: un giocatore ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria, ha centrato un 9 da 20 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 255 milioni dall’inizio dell’anno.

Verifica 10eLotto Extra di oggi: numeri vincenti del concorso

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 6 12 14 18 28 30 36 44 49 52 57 66 77 81