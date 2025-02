Estrazione del Lotto del 14 febbraio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto del 14 febbraio 2025, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Nuovo appuntamento della settimana con i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Anche questa sera si conosceranno tutti i risultati ufficiali con l’aggiornamento in tempo reale. Grande attesa per i numeri del Superenalotto 19 25 per il jackpot dei record che continua a crescere superando ogni limite. Parliamo di uno dei premi più alti d’Europa, nonché in assoluto quello più alto della lotteria dei giochi di Sisal. Ma grande adesione anche per i numeri dell’estrazione del Lotto 14 febbraio 2025.

Tantissimi in tutta Italia avranno puntato sulle cifre fortunate che possono regalare ricche vincite. Proprio come quelle che di seguito andremo ad elencare a scoprire. Ma vediamo prima qual è la situazione relativa ai ritardatari e meno frequenti attesi su ciascuna delle ruote.

Estrazione del Lotto del 14 febbraio 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 29 40 34 55 66 Cagliari 48 28 43 61 33 Firenze 21 87 82 53 31 Genova 46 13 45 75 32 Milano 60 80 29 23 53 Napoli 27 11 61 68 2 Palermo 21 6 18 26 10 Roma 21 49 74 24 28 Torino 83 30 80 60 36 Venezia 7 74 13 80 81 Nazionale 10 14 48 1 74

Per verificare la vincita aggiorna la pagina dalle ore 20:00. I numeri al Lotto in diretta stasera saranno disponibili in tempo reale per consentire di verificare la vincita. In caso di vecchie schedine si raccomanda di consultare l’archivio estrazioni del lotto per evitare che le scadenze legate alla riscossione possano pregiudicarne la vincita.

Intanto ricordiamo che tra i ritardatari più attesi continua ad esserci il numero 23 sulla ruota Roma che non si vede da 127 turni di gioco. Sono 118 invece le assenze per il 46 su Milano. Sulla ruota Bari l’87 non esce da 95 turni. Sulla ruota Nazionale il 48 manca da 94 appuntamenti di gioco. Mentre sulla ruota Cagliari il 43 realizzato 93 assenze consecutive. Sulla ruota Firenze il 49 non esce da 90 giocate proprio come il 45 su Palermo e 77 su Torino. Sono 89 le assenze del 50 sulla ruota Napoli. Infine sulla ruota Venezia il 51 non esce da 77 turni, mentre il 35 sulla ruota Genova ha realizzato 73 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 30 52 60 71 18 40 Numero Jolly 65 Numero SuperStar 70

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot all’estrazione del Lotto e Superenalotto 14 febbraio 2023 raggiunge i 369,3 milioni di euro. Nel concorso di ieri sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 53.356,73 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 27.575 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Da allora continua la ricerca della combinazione vincente.

Combinazione 10eLotto di oggi 14 febbraio 2025 in diretta

Numeri Vincenti 6 7 11 13 21 27 28 29 30 34 40 43 46 48 49 60 74 80 83 87 Numero Oro 29 Doppio Oro 29 40 Numero Gong -

Il 10eLotto premia il Piemonte. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è stata centrata la vincita più alta del concorso grazie a 6 Doppio Oro da 198 mila euro. Da segnalare inoltre 45 mila euro vinti in Lombardia con un 8 Oro da 30 mila euro realizzato a Siziano, in provincia di Pavia, seguito da un 3 Doppio Oro da 15 mila euro messo a segno a Milano.Si festeggia anche a Roma, con due 7 Oro da 20 mila euro ciascuno mentre nelle Marche, a Pesaro e a Caldarola, in provincia di Macerata, sono stati indovinati due 9 sempre da 20 mila euro l’uno. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 26,2 milioni di euro per un totale di oltre 471 milioni durante tutto l’anno.

Estrazioni 10eLotto Extra di oggi 14 febbraio 2025

Numeri Vincenti 18 23 24 26 31 32 33 45 53 55 61 66 68 75 82