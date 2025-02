Estrazioni del Lotto del 7 febbraio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto del 7 febbraio 2025, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

Si tengono stasera i sorteggi dei numeri al Lotto in diretta. Nuovo appuntamento della settimana, il primo previsto per questo martedì 7 2 25: i numeri Superenalotto di oggi sono tra i risultati più attesi. Verifica la vincita online e scopri se il jackpot è stato vinto. Un nuovo record stasera potrebbe segnare la storia del gioco.

Si inizia prima con i numeri delle estrazioni del Lotto 7 febbraio 2025. Quali saranno le ultime novità relative ai ritardatari? Durante l’ultimo sorteggio gli ultimi estratti hanno portato significative novità, ma prima di conoscere i risultati ufficiali dell’ultima estrazione del Lotto di oggi, verifichiamo aggiornamenti delle statistiche di gioco. Inoltre scopriamo quali sono state le città più fortunate non soltanto al Lotto ed al Superenalotto, ma anche al 10Lotto serale ed al Simbolotto.

Estrazioni del Lotto del 7 febbraio 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta live

Bari 34 74 37 64 59 Cagliari 75 88 34 19 43 Firenze 1 31 73 34 37 Genova 44 53 48 74 1 Milano 3 76 21 83 31 Napoli 38 9 16 28 56 Palermo 9 90 14 62 83 Roma 66 62 17 27 78 Torino 79 13 67 30 55 Venezia 76 9 20 18 60 Nazionale 22 21 66 4 47

SIMBOLOTTO 7 2 2025: 15,37,24,44,42

Il conto alla rovescia è iniziato con i numeri al Lotto 7 febbraio 2025 si conosceranno dalle 20,00 di stasera. Prima di scoprire quali saranno gli ultimi estratti su tutte le ruote, ecco che la classifica dei ritardatari che ci ricorda le cifre che contano maggiore o minore frequenza. In ultima posizione troviamo il 35 su Genova che non esce da 72 minuti. Il 51 su Venezia conta 74 ritardi consecutivi. Il numero 50 sulla ruota di Napoli all’estrazione del Lotto stasera ha 86 ritardi. Sono 87 invece i ritardi per il 77 su Torino, il 45 su Palermo e il 49 su Firenze. Sulla ruota Cagliari il 43 non esce da 90 appuntamenti di gioco. Alle estrazioni del Lotto di oggi è il 48 sulla ruota Nazionale a segnare 91 ritardi. Il podio è formato da tre ultracentenari ritardatari che sono il 50 su Bari che non esce da 113 concorsi. Il 46 sulla ruota Milano è a quota 115 ritardi, il 23 su Roma che non si vede da 124 sorteggi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 30 47 84 52 16 29 Numero Jolly 10 Numero SuperStar 17

Festa a Roma grazie alla lotteria di Sisal: un fortunato giocatore ha vinto oltre 133mila euro con 3 punti “4”, 4 punti “3”, 3 punti “4S”, e 4 punti “3S”. La vincita è stata centrata presso la Tabaccheria D’Alfonso in Via Tacito, 38. In palio per il concorso del 7 febbraio ci sarà un Jackpot da 364,9 milioni. Dopo i numeri in diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto 7 febbraio 2025, vincite e premi saranno indicati alle 20,30 circa.

Estrazione 10eLotto di oggi 7 febbraio 2025: numeri vincenti

Numeri Vincenti 1 3 9 13 31 34 37 38 44 48 53 62 66 73 74 75 76 79 88 90 Numero Oro 34 Doppio Oro 34 74 Numero Gong -

Il 10eLotto fa tappa in Campania: nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50mila euro. Fa Festa anche Roma con un 8 Oro da 30mila euro mentre a Conegliano, in provincia di Treviso, un giocatore ha portato a casa in premio da 25.010 euro con un 7. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno. Il Lotto premia la Val D’Aosta. Nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Morgex, in provincia di Aosta, è riuscito a centrare una vincita pari a 77.500 euro grazie a 3 ambi e un terno. Festa anche a Piacenza con una vincita da 50.596 euro mentre un altro giocatore di Carloforte, nella provincia del Sud Sardegna, è riuscito a portare a casa 37.500 euro con un ambo secco.

Combinazione 10eLotto Extra abbinata al concorso di stasera

Numeri Vincenti 14 16 17 18 19 20 21 27 28 30 43 59 64 67 83