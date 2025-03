Estrazione del Lotto 11 marzo 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto del 11 marzo 2025 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e risultati 10eLotto serale.

Tutto pronto per i numeri estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi in diretta su Controcampus. Si gioca a Lotto oggi 11 marzo 2025, il secondo appuntamento della settimana ci dirà quali sono state le coite più ricche di questa prima parte del mese di marzo. I numeri delle ricevitorie e dei siti online stanno lentamente raggiungendo i valori pre pandemia. La voglia di tornare a tentare la fortuna rappresenta per molti un’occasione di svago. E così per seguire in diretta estrazione del Lotto di oggi e del Superenalotto, c’è chi si affida al nostro portale, certo dei risultati corretti.

Ma oltre ai numeri estratti su tutte le ruote, ci sono anche le ultime novità che riguardano ritardatari e vincite più ricche rispetto al sorteggio precedente, di martedì 8 marzo 2022. Approfondiamo gli ultimi aggiornamenti, controllando anche se a premiare sono stati il Simbolotto di Lottomatica, o il 10Lotto serale ed Extra.

Estrazione del Lotto del 11 marzo 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 88 82 13 6 24 Cagliari 61 79 29 1 5 Firenze 68 22 69 13 40 Genova 16 20 82 43 38 Milano 30 70 75 86 82 Napoli 8 11 13 25 38 Palermo 63 42 14 79 56 Roma 39 26 14 82 47 Torino 31 76 21 10 40 Venezia 70 65 62 44 61 Nazionale 16 57 90 52 19

SIMBOLOTTO 11 3 25: in programmazione.

La tabella contenente i numeri usciti su tutte le ruote si completerà progressivamente, consentendo l’immediata verifica della propria giocata. Tutti i numeri delle estrazioni del Lotto 11 Marzo 2025 stasera saranno pubblicati entro le ore 20,10. Per gli aggiornamenti che riguardano i ritardatari e meno frequenti, segnaliamo che c’è ancora il 15 su Cagliari in cima alla classifica dei ritardatari. Segue poi il numero 8 su Genova che non si vede da 94 colpi di gioco. Altro ritardatario potrebbe essere il 67 su Firenze che conta 120 assenze consecutive. Tra i ritardatari più longevi da segnalare c’è il 34 su Bari che non esce da 59 colpi di gioco. Il numero 75 sulla ruota di Venezia ha raggiunto le 85 assenze. L’80 sulla ruota di Milano non esce da 78 concorsi, mentre il 58 a Torino non si vede da 74 appuntamenti.

Questo giovedì sera continua l’attesa dell’8 sulla ruota di Napoli che all’estrazione del Lotto 10 marzo 2022 ha totalizzato 137 turni di assenza. Sulla ruota Nazionale il 18 è il ritardatario più longevo, proprio come il numero 67 sulla ruota di Palermo. In ultimo si segnala anche il ritardatario 53 sulla ruota di Roma.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e Superstar di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nell’ultimo concorso di martedì 8 marzo e il Jackpot vola a 169,2 milioni di euro. Sono ventidue i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 9.496,82 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 18.741 euro. In attesa dei risultati dell’estrazione del Lotto di oggi e numeri del Superenalotto 10 marzo 2022, ricordiamo le effettive probabilità di vincita al seguente link. Averne consapevolezza, aiuta ad inquadrare il gioco nella giusta prospettiva.

Combinazione 10eLotto di oggi 11 marzo 2025: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso ultimo ha premiato la città di Milano. Nel capoluogo lombardo un fortunato giocatore ha infatti vinto 28.800 euro centrando tre ambi e un terno sulla ruota di Firenze. Da registrare anche una vincita da oltre 10 mila euro a Scandicci, in provincia di Firenze, grazie a una cinquina abbinata al Simbolotto, che per il mese di marzo è appunto abbinato alla ruota toscana.

Emilia Romagna protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto di martedì 8 marzo. Una delle due vincite più alte di giornata arriva infatti da Argenta, in provincia di Ferrara, dove è stato centrato un 9 da 20 mila euro, seguito da un 3 dal valore di 9 mila euro messo a segno a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 697 milioni dall’inizio dell’anno.

Risultati 10eLotto extra abbinato al concorso di stasera