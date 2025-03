Estrazione del Lotto oggi 25 marzo 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

R. C.

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 25 marzo 2025 dalle ruote in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto con extra.

Scopri i numeri in diretta dell’ultima estrazione del Lotto 24 marzo 2025. Questo giovedì sera si gioca il concorso di Lottomatica e Sisal. La combinazione vincente del Superenalotto di oggi mette in palio un Jackpot da tanti milioni di euro. Tre volte a settimana si tiene puntuale l’appuntamento con i numeri a Lotto Superenalotto e 10eLotto serale.

Alle celebri e più diffuse lotterie, recentemente si è aggiunta la modalità Extra per il sorteggio della ventina. Mentre insieme ai numeri delle estrazioni del Lotto oggi anche il Simbolotto consente di potere incassare vincite in denaro dopo la pubblicazione delle cifre uscite su tutte le ruote. Di seguito gli aggiornamenti relativi al Lotto estrazione di oggi giovedì 24 Marzo 2022 su ritardatari, meno frequenti, quote e vincite più alte segnalate rispetto al concorso di ieri l’altro.

Estrazione del Lotto oggi 25 marzo 2025 e del Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Per visualizzare correttamente i risultati ufficiali, ricarica questa pagina, aggiornando sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Dalle ore 20,00 sarà possibile verificare la propria vincita e conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote stasera. Verifichiamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. Nel dettaglio vediamo che tra i ritardatari, c’è il numero 67 su Firenze assente da 126 turni, e l’8 sulla ruota di Napoli che non esce da 143 concorsi. Mentre il numero 15 su Cagliari alle estrazioni del Lotto 25 marzo 2025 conta 95 assenze consecutive

Continuando con la classifica dei ritardatari, segue il 75 su Venezia che conta 91 ritardi. Il numero 80 su Milano non esce da 84 turni. Sono in tutto 100 i ritardi dell’8 sulla ruota di Genova. Mentre il 18 sulla ruota Nazionale che manca da 88 concorsi. Infine si segnalano anche il 34 sulla ruota di Bari che non esce da 65 giornate. Il numero 6 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 100 assenze consecutive. Infine l’aggiornamento delle statistiche di gioco si conclude con il 58 su Torino a quota 80 assenze, e il 21 su Roma con 73 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati, uno a Missaglia (LC) e uno a San Felice Sul Panaro (MO) con i fortunati vincitori che si portano a casa 103.782,09 euro a testa. Da segnalare cinque “4 stella” da 43.782 euro ciascuno. E’ sempre in diretta l’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi 25 marzo 2025. Al seguente link è invece possibile consultare tutte le informazioni relative alle probabilità di vincita per quote e vincite.

Combinazione 10eLotto di oggi aggiornando la schedina online

Il concorso premia un fortunato giocatore di Ponsacco, in provincia di Pisa, con una vincita da oltre 50mila euro, realizzata grazie a una puntata complessiva da 5 euro con cui ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Firenze. Il 10eLotto premia l’Abruzzo: un fortunato giocatore di Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, ha centrato un 9 Doppio Oro dal valore di 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro per un totale di oltre 847,7 milioni da inizio anno.

Schedina estrazioni 10eLotto Extra di oggi 25 marzo in diretta