Estrazione MillionDAY 31 marzo 2025: previsioni e numeri vincenti

Risultati estrazione MillionDAY 31 marzo 2025 da questa schedina: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti del concorso.

Oggi 31 marzo 2025 si tiene al nuovo orario il sorteggio ultimo del mese. L’appuntamento è quindi cambiato ed è sempre alle 20,30. E’ ormai chiaro a tutti a che ora si gioca all’estrazione Millionday oggi, quindi non resta che resta concentrati sulle possibilità di vincita.

Ricordiamo che è possibile verificare la propria vincita su questa pagina, per scoprire se si è tra i fortunati giocatori che hanno diritto la riscossione di uno o più premi in denaro. Anche per la combinazione Extra. Infatti se non avete avuto fortuna con la prima combinazione, nell’arco dello stesso concorso si può ritentare la fortuna con un’altra combinazione, estratta tra i numeri non sorteggiati. Non sappiamo se è stata realizzata con questa modalità, ma proprio 29 Marzo, a Ventimiglia in Liguria c’è stata la settima vincita milionaria dall’inizio dell’anno! Fino ad oggi, il gioco in cui si può vincere ogni giorno un milione di euro, ha premiato con il suo jackpot 207 persone!

Estrazione MillionDAY 31 marzo 2025: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina in diretta