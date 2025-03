Estrazioni del Lotto 22 marzo 2025 SuperEnalotto e 10eLotto

Per ogni ruota estrazioni del Lotto 22 marzo 2025 numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

I numeri dell’ultima estrazione del Lotto di oggi si conosceranno come sempre alle 20.00 di questo martedì sera. Stessa ora anche per l’appuntamento con il Superenalotto 35/25, quote e vincite saranno disponibili con l’aggiornamento in tempo reale. Ma il martedì sera insieme alle estrazioni Lotto e Superenalotto, si conoscono anche i numeri che compongono la combinazione del 10Lotto serale, altra celebre lotteria di Lottomatica che nelle ultime settimane è presente anche nella modalità Extra. Grande attesa poi per il Simbolotto oggi affermata combinazione che regala nuovi premi e vincite.

Conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta oggi è davvero semplice grazie agli smartphone. I risultati in tempo reale sono un appuntamento irrinunciabile per molti ogni martedì, giovedì e sabato sera. Aggiorna su Controcampus a partire dalle 20.00 per conoscere tutti i numeri a Lotto 22 marzo 2025, oltre che la combinazione vincente Superenalotto di oggi.

Estrazioni del Lotto 22 marzo 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 55 37 89 48 51 Cagliari 8 34 32 23 26 Firenze 3 64 74 33 90 Genova 3 59 77 64 70 Milano 52 45 41 27 29 Napoli 41 9 17 49 70 Palermo 68 82 65 41 44 Roma 67 8 87 70 79 Torino 80 12 32 59 44 Venezia 22 75 6 83 15 Nazionale 12 84 44 38 34

L'archivio anche stasera aiuta a capire quali sono i ritardatari più significativi.

L’archivio anche stasera aiuta a capire quali sono i ritardatari più significativi. La classifica ritardatari vede ancora una volta il numero 67 sulla ruota Firenze che conta 125 assenze consecutive. Segue poi il numero 8 sulla ruota Napoli che manca da 142 turni, mentre il numero 15 sulla ruota Cagliari ha totalizzato 94 assenze consecutive.

Tra i ritardatari in attesa della diretta estrazione del Lotto 22 marzo 2025, si segnala anche il 75 su Venezia, prossimo ultracentenario con 90 turni di ritardi. Segue poi l’80 sulla ruta Milano con 83 assenze. Mentre il numero 8 sulla ruota Genova manca da 99 turni di gioco. A contare più ritardi questa sera è ancora una volta il numero 21 sulla ruota Roma che manca da 72 turni. Segue il 34 sulla ruota di Bari che non esce da 64 ritardi. Mentre il numero 18 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 87 ritardi. Ed il 58 sulla ruota Torino non si vede da 79 colpi di gioco. Chiude la classifica il 6 sulla ruota Palermo assente da 99 giocate.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 66 76 45 15 28 46 Numero Jolly 44 Numero SuperStar 43

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 175,3 milioni di euro. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 49.830,84 euro a testa. Da segnalare altrettanti “4 stella” da 42.533 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio a Montappone (FM). Ci sarà tra i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi 22 marzo 2025 la combinazione tale da entrare nella storia dei giochi? Dalle 20,00 tutti gli aggiornamenti.

Risultati 10eLotto di oggi 22 marzo 2025 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 8 9 12 22 32 34 37 41 45 52 55 59 64 67 68 75 80 82 89 Numero Oro 55 Doppio Oro 55 37 Numero Gong -

La Puglia torna protagonista: sono arrivati tre premi da 10.375 euro a Vieste, in provincia di Foggia, per un totale di oltre 31 mila euro. Festa anche a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove una cinquina al Simbolotto ha permesso a un fortunato giocatore di centrare un premio da oltre 16 mila euro. Il concorso 10eLotto abbinato alle estrazioni di sabato 19 marzo ha premiato Niella Tanaro, in provincia di Cuneo, dove un fortunato giocatore ha vinto 200 mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,2 milioni di euro, per un totale di oltre 820 milioni da inizio anno.

Schedina estrazione 10eLotto extra di oggi: numeri in diretta stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 17 23 26 27 33 48 49 51 65 70 74 77 83 87