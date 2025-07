Estrazione del Lotto oggi 12 aprile 2025 SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 12 aprile 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

Quattro volte a settimana tantissimi giocatori seguono la pubblicazione dei risultati delle estrazioni del Lotto in diretta live. La curiosità di conoscere subito i risultati delle estrazione di oggi al Lotto 12 aprile 2025 è tanta. D’altronde il gioco affascina da sempre gli italiani. Forse i numeri del Superenalotto oggi sono i più desiderati tra i giochi di fortuna più popolari del Paese. Fare ambo, terno o quaterna per alcuni ha significato anche cambiare vita.

Come pure aggiudicarsi alcune delle quote e vincite più ricche messe in palio da Sisal. Ogni giorno sono poi numerose le testimonianze anche dei giocatori che vincono anche al 10eLotto, come pure al Simbolotto una delle novità più popolari introdotta da Lottomatica negli ultimi anni. Nell’attesa di conoscere i numeri dell‘estrazione del Lotto 12 aprile 2025, in archivio sono presenti alcune novità,. Vediamo quali sono gli aggiornamenti delle statistiche di gioco per tutte le ruote.

Estrazione del Lotto oggi 12 aprile 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 47 7 11 43 61 Cagliari 34 14 81 89 79 Firenze 81 16 28 3 21 Genova 85 4 45 60 29 Milano 69 30 6 13 55 Napoli 12 3 48 31 24 Palermo 48 6 68 66 28 Roma 69 25 9 48 86 Torino 29 85 52 54 62 Venezia 90 61 34 79 37 Nazionale 18 14 88 10 27

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo martedì sera. Vai sul link in alto alla pagina anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto.

L’aggiornamento delle statistiche di gioco consente di individuare facilmente quali sono i numeri ritardatari e frequenti su tutte le ruote. La classifica ritardatari al Lotto vede il numero 85 sulla ruota Firenze con 54 ritardi. Segue poi il numero 33 sulla ruota Genova che ha totalizzato 46 ritardi. Gli altri numeri più attesi all’estrazione del Lotto di oggi martedì 12 aprile 2022 sono l’8 sulla ruota Milano con 85 assenze. C’è poi il numero 58 su Torino che manca da 88 turni. L’82 sulla ruota Nazionale non si vede da 79 appuntamenti di gioco.

Sulla ruota Bari l’81 ha totalizzato 69 ritardi. Il numero 6 su Palermo non si vede da 108 turni. Segue l’8 sulla ruota Napoli con 151 assenze consecutive. Mentre il numero 15 su Cagliari ed il 40 su Venezia non escono da 103 e 68 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 60 85 79 38 16 83 Numero Jolly 27 Numero SuperStar 36

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 186,6 milioni di euro. Sono quattordici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 17.899,93 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 22.568 euro ciascuno. Le storie di successo, rispetto al numero delle giocate registrate, resta comunque piuttosto basso. D’altronde i vincitori del jackpot multimilionario che Sisal propone con il Super Enalotto oggi conta un numero di vincite ridotto, se paragonato al numero dei concorsi effettuati negli ultimi 20 anni. Attesa grande per l’estrazione del Lotto di oggi e del Superenalotto per jackpot da record. Ben tanti milioni di euro che possono essere vinti da chi indovina la fortunata combinazione vincente: al seguente link come riscuotere.

Estrazioni 10eLotto di oggi 12 aprile 2025 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

In Puglia nel concorso ultimo un fortunato giocatore di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è riuscito a vincere un premio pari a 80.983,15 euro centrando 6 ambi, quattro terni e una quaterna. Il 10eLotto premia il Lazio, la vincita più alta arriva da Roma, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Si festeggia anche in Puglia con un tris di vincite per un valore complessivo di 39 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 1 miliardo da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera