Estrazione del Lotto oggi 19 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 19 aprile 2025 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Si giocano in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto oggi numeri vincenti e quote sono sempre dalle 20,00. La pubblicazione dei risultati ufficiali di Lottomatica e Sisal è in tempo reale. Scopri gli ultimi estratti dell’estrazione del Lotto 19 aprile 2025, come ci fosse uno streaming video. Come pure tanti giocatori sono impazienti di conoscere la combinazione del Superenalotto.

Più di 19 milioni di euro in palio per il Jackpot più alto in Italia. Ma la fortuna premia anche con il Simbolotto e 10eLotto serale, che possono essere controllati in diretta live da qui come per gli altri concorsi. Chi segue il Lotto in diretta, può conoscere i risultati prima di tutti, perché basta vedere i primi due estratti usciti su tutte le ruote. Altrimenti la combinazione sarà pubblicata pochi minuti dopo le 20,00. Vediamo di seguito le ultime novità che riguardano l’archivio.

Estrazione del Lotto oggi 19 aprile 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 7 69 74 13 55 Cagliari 17 61 18 27 51 Firenze 68 11 25 55 24 Genova 61 67 6 21 46 Milano 7 54 3 44 87 Napoli 38 73 33 2 9 Palermo 36 82 85 86 54 Roma 80 36 24 57 82 Torino 77 51 75 72 76 Venezia 54 75 68 17 4 Nazionale 47 88 74 54 40

Per visualizzare correttamente i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi, vai sul link Aggiorna Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti su tutte le ruote, ma anche quelli del Superenalotto 19 aprile 2025. Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio di Lottomatica. Sulla ruota Bari il 65 raggiunge i 68 ritardi. Sulla ruota Cagliari il numero 17 non esce da 104 concorsi. Mentre il 69 sulla ruota Firenze ha totalizzato 52 ritardi. Sulla ruota Genova il 60 non esce da 91 appuntamenti di gioco. Mentre sulla ruota Milano il 6 ha totalizzato 91 assenze consecutive. Sulla ruota Napoli l’8 manca da 155 concorsi.

All’estrazione del Lotto 19 aprile 2025 continua l’attesa per il 6 sulla ruota Palermo che questo giovedì sera raggiunge i 112 ritardi. Sulla ruota Roma il numero 21 non si vede da 85 colpi di gioco. Mentre il 58 sulla ruota Torino manca da 92 turni. Sulla ruota Venezia il 69 non esce da 65 giornate. Ed infine sulla ruota Nazionale è il 27 a contare più ritardi non essendo estratto da 59 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 54 8 62 51 69 32 Numero Jolly 18 Numero SuperStar 30

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a 19,2 milioni di euro. Sono però tredici i punti “5” centrati, con i vincitori che si portano a casa 17.129,42 euro a testa. Da segnalare anche un 4 stella da 52.180 euro. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

All’ultima estrazione del Lotto numeri vincenti hanno premiato Pisa, con un terno da 22.500 euro grazie alla combinazione 6-46-66 sulla ruota di Firenze. Da segnalare, poi, gli oltre 24mila euro vinti in Piemonte: a Fara Novarese è stato centrato un terno da 13.500 euro, mentre Novara si è aggiudicato 10.750 euro con tre ambi e un terno.

Combinazione 10eLotto di oggi 19 aprile 2025

Il concorso del 10eLotto sorride a un giocatore di Reggio Emilia, che si è aggiudicato la vincita più alta di giornata con un 9 Oro dal valore di 50mila euro. In provincia di Aquila, poi, sono stati vinti un totale di 30mila euro: 20mila a Celano, grazie a un 9, e 10mila a Lucoli, grazie a un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro in questo anno.

Estrazioni 10eLotto Extra di stasera in diretta live

Numeri Vincenti 2 3 13 21 24 27 33 44 46 55 57 72 85 86 87