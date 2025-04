Estrazione VinciCasa di oggi 5 aprile 2025: numeri, quote, premi

Da WinForLife, estrazione VinciCasa di oggi 5 aprile 2025 in diretta con numeri vincenti, quote e premi del concorso.

Questo martedì sera si gioca il concorso 95/2025 della lotteria in cui si vince casa, e che mette in palio un jackpot da € 500.000. Il primo premio in palio si vince se si indovinano tutti i numeri vincenti usciti al sorteggio di stasera. Il 60% della vincita è vincolato all’acquisto di uno o più immobili su tutto il territorio nazionale. La restante parte invece può essere riscossa in denaro, ed è del valore di € 200.000. Il regolamento non prevede particolari limitazioni per questa parte della vincita.

Gli altri premi dell’estrazione Vincicasa 5 aprile 2025 sono invece tutti in denaro. Il loro importo dipenderà dal valore raccolto durante le ultime 24 ore. Le quote infatti sono calcolate in base all’importo del montepremi risultante dalla raccolta delle scommesse di gioco. Si vince se si indovinano 2,3 oppure 4 numeri vincenti.

Estrazione VinciCasa di oggi 5 aprile 2025: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Ogni sera alle 20.00 Sisal indica quali sono le cifre che daranno diritto alla riscossione dei premi in palio. Anche per l’estrazione VinciCasa 5 aprile 2025, ricarica per vedere i risultati del concorso odierno prima di tutti. Proprio come avvenuto per il sorteggio di ieri. La riscossione delle vincite potrà avvenire presso qualsiasi punto vendita Sisal, come previsto dal regolamento ufficiale. Per riscuotere un premio è necessario esibire il biglietto originale della giocata.

Ma come sarà la casa del prossimo vincitore? Ci sono case che emozionano e raccontano tanto dei loro proprietari. Le più ricercate sono posizionate in location esclusive. Sono inoltre curate esteticamente con dettagli sofisticati. E sono accoglienti come l’atmosfera che sanno regalare. Ma ci sono poi anche case che fanno letteralmente sognare, perchè sono uniche al mondo. E magari potrebbero ispirare il prossimo vincitore.

Quote e premi VinciCasa di questa sera in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

La tabella che seguirà la combinazione del concorso 95/2025 di questo 5 aprile 2025. Chi sta aspettando di conoscere la combinazione vincente del giorno, potrebbe continuare a sognare ad occhi aperti, immaginandosi di trovare in una delle ville più ambite d’Italia. A far sognare ci sono anche le ville che affacciano direttamente sul lago di Como, o quelle immerse in paesaggi mozzafiato: è il caso di Villa Le Scale a Capri, composta da sette suite più palestra e piscina.

Quale potrebbe essere la casa del prossimo vincitore? Chissà che il vincitore non decida di lasciarsi ispirare da case da sogno, come quelle viste solo al cinema. Ad Hollywood, nel celebre quartiere di Los Angeles, di case così ne vedreste più di una, perché è proprio in questo tipo di dimore che abitano le più grandi star americane. Un esempio su tutti, la residenza di Will Smith. La sua mega villa di lusso sulle colline hollywoodiane non solo ha cinque stanze da letto, campi da tennis e da basket, ma anche un lago artificiale.