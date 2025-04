Estrazioni del Lotto 10 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto del 10 aprile 2025, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con extra.

Conoscere la tabella con tutti i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi in diretta è facile. Basta aggiornare questa pagina dopo le 20,00, ed i numeri usciti su tutte le ruote sono disponibili. Questa sera torna puntuale all’ appuntamento anche con il Simbolotto e 10eLotto serale. L’aggiornamento in tempo reale consente di verificare la vincita subito. Scopri a partire dalle ore 20,00 quali sono i numeri in diretta al Lotto stasera che possono far vincere ricchi premi in denaro. Ma c’è grande attesa c’è anche per l’estrazione Superenalotto. Ma dove abbiamo le migliori possibilità di vincere? Molti giocatori di certo si sono chiesti se non sarebbe stato meglio tentare con altri giochi. L’Europa divide i giochi secondo le probabilità di vincita. E ce ne sono alcuni che offrono interessanti possibilità di vincere.

Estrazioni del Lotto del 10 aprile 2025, numeri vincenti e in diretta combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 55 40 19 11 8 Cagliari 40 84 20 7 36 Firenze 60 12 8 10 74 Genova 87 68 51 61 89 Milano 20 49 60 82 4 Napoli 62 89 1 21 29 Palermo 63 69 81 78 70 Roma 18 69 26 40 65 Torino 74 83 78 16 81 Venezia 64 81 72 43 2 Nazionale 4 45 30 55 34

SIMBOLOTTO 10 4 25: 23,41,35,32,1

Per visualizzare i numeri al Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo 10 aprile 2025. Vai sul link in alto alla pagina Tutte le Estrazioni anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto.

L’archivio estrazioni del Lotto oggi consente di restare aggiornati invece sugli ultimi ritardatari e frequenti di tutte le ruote. Il ritardatario più longevo è l’85 su Firenze che non esce da 53 appuntamenti di gioco. Sulla ruota di Cagliari il numero 15 non esce da 102 turni. Mentre sulla ruota di Genova l’8 ha totalizzato 107 ritardi consecutivi. Il numero 34 sulla ruota di Bari ha totalizzato 72 assenze. Il numero 6 su Palermo non esce da 107 concorsi. Infine il numero 58 sulla ruota di Torino fa segnare 87 assenze, mentre l’82 sulla ruota Nazionale ha raggiunto 78 ritardi

C’è poi l’8 sulla ruota di Napoli che non esce da 150 giornate. Il numero 21 sulla ruota di Roma all’estrazione del Lotto oggi conta 80 ritardi. Mentre il numero 8 sulla ruota di Milano ha totalizzato 84 ritardi.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 32 40 11 44 24 85 Numero Jolly 27 Numero SuperStar 36

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.374,82 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 35.759 euro ciascuno. Se i giocatori incrociano le dita quando tentano la fortuna alle estrazioni del lotto e Supernlotto di oggi, i concessionari di gioco Sisal e Lottomatica non lasciano spazio al caso. Probabilità di vincere, vincere il jackpot, somma media pagata al giocatore, ecc.: tutto è calcolato a monte. Ciò però consente di sapere quali giochi offrono le maggiori possibilità di vincita. Ed a coloro a cui non piace perdere, di certo troverà molto interessanti queste informazioni.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 10 aprile 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 12 18 19 20 40 49 55 60 62 63 64 68 69 74 81 83 84 87 89 Numero Oro 55 Doppio Oro 55 40 Numero Gong -

E’ arrivata nel capoluogo campano la vincita più importante dell’ultimo concorso con un fortunato giocatore che ha centrato un premio pari a 213.291,67 euro. Sempre a Napoli è stata centrata anche una vincita da 21.329,17 euro grazie a una giocata effettuata su tutte le ruote. Il 10eLotto premia la Puglia. Nell’ultimo concorso protagonista è un giocatore di Cisternino, in provincia di Brindisi, che ha centrato un vincita pari a 30 mila con un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi oltre 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

Combinazione 10eLotto extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 7 10 11 16 21 26 36 43 51 61 72 78 82