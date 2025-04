Estrazioni del Lotto 18 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Per ogni ruota estrazioni del Lotto 18 aprile 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con Extra.

Stasera si gioca l’ultima estrazione del Lotto in diretta ed i numeri Superenalotto di oggi sono sempre alle 20,00. Alla chiusura della più celebre delle lotterie di Lottomatica, seguirà anche la formazione della combinazione vincente de 10eLotto serale. Sempre con l’aggiornamento in tempo reale, sarà possibile verificare la vincita online per il Simbolotto di stasera. Controlla la schedina giocata per le estrazioni del Lotto di oggi 18 aprile 2025. Per vincere al Superenalotto stasera bisogna indovinare almeno due numeri della combinazione vincente.

Le quote sono determinate dal valore del montepremi raccolto. A differenza, invece, con quanto accade con i numeri a Lotto oggi continua ad essere decisiva la puntata di chi gioca. Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti dall’archivio estrazioni.

Estrazioni del Lotto 18 aprile 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta live

Bari 83 71 33 85 84 Cagliari 47 19 44 36 31 Firenze 88 61 90 14 67 Genova 55 59 54 65 23 Milano 33 85 25 38 54 Napoli 38 45 18 27 90 Palermo 45 35 78 22 69 Roma 16 2 86 24 65 Torino 90 6 86 24 65 Venezia 83 35 85 24 63 Nazionale 1 27 28 13 25

Per visualizzare i numeri al Lotto di oggi, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure in alto alla pagina per visualizzare non soltanto i numeri usciti su tutte le ruote ed anche la combinazione del Superenalotto ed i numeri del 10Lotto serale.

Le statistiche di gioco aiutano ad individuare ad ogni nuovo concorso, la classifica ritardatari. Tra i ritardi più longevi c’è il numero 85 sulla ruota di Firenze che non esce da 57 colpi di gioco. Stasera sulla ruota di Genova il principale ritardatario è il 33 che ha totalizzato 49 assenze. Il numero 58 sulla ruota di Torino ha totalizzato 91 ritardi e l’82 sulla ruota Nazionale non si vede da 82 turni. Tra i ritardatari più attesi all’estrazione del Lotto di oggi c’è anche il numero 44 sulla ruota Milano che manca da 79 turni.

Segue il numero 21 sulla ruota Bari che ha raggiunto le 65 assenze consecutive. Mentre il numero 6 sulla ruota Palermo non si vede da 111 giornate. Gli altri numeri più attesi sono il numero 8 sulla ruota Napoli che non esce da 154 concorsi. C’è poi il 15 sulla ruota Cagliari che manca da 106 giocate ed infine i numeri 21 su Roma e 69 sulla ruota Venezia hanno totalizzato rispettivamente 84 e 64 turni di assenza.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 18 23 83 4 88 11 Numero Jolly 89 Numero SuperStar 70

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 189,8 milioni di euro. E’ stato però centrato un “5+1” da ben 793.221,70 euro a Corneliano D’Alba (CN) presso il punto vendita Tabacchi Edicola Gallo Emanuele in Piazza Cottolengo 47, grazie a una Schedina 5 Pannelli. Centrati poi dieci punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 25.627,17 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 24.954 euro ciascuno. Attesa per la diretta delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 18 aprile 2025, quote e vincite sono indicate pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali

Combinazione 10eLotto di oggi 18 aprile 2025 in diretta live

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

E’ arrivata a Firenze la vincita più importante nell’ultimo concorso, infatti, sono stati vinti ben 167.500 euro grazie a una giocata di quattro numeri effettuata proprio sulla ruota di Firenze. Il concorso ultimo premia il Lazio. La vincita più alta della giornata arriva da Roma dove è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

