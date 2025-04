Estrazioni del Lotto 5 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 5 aprile 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

Su Controcampus seguire in diretta l’estrazione del Lotto di oggi è semplice. Con il link si aggiorna la pagina e si visualizzano i risultati in tempo reale. Come fosse uno streaming video, anche per i numeri Superenalotto quote, vincite e risultati ufficiali saranno pronti per essere confrontati con le cifre giocate.

Stasera i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 5 aprile 2025 mettono in palio jackpot milionari. Scopri subito qual è la combinazione vincente del giorno anche per il Simbolotto o il 10Lotto serale ed Extra. Le storie più fortunate ci ricordano che non sono pochi i vincitori diventati milionari grazie ad un colpo di fortuna. Storie incredibili, che solo in rare occasioni sono raccontate dai diretti interessati!

Estrazioni del Lotto 5 aprile 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 5 4 2025: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo 5 aprile 2025. Vai sul link in alto alla pagina anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto di oggi.

L’archivio estrazioni del Lotto stasera anche consente di restare aggiornati sugli ultimi ritardatari e frequenti di tutte le ruote. Il ritardatario più longevo su Firenze è il 31 che non esce da 51 appuntamenti di gioco. Sulla ruota di Cagliari il numero 15 non esce da 100 turni. Mentre sulla ruota di Genova l’8 ha totalizzato 105 ritardi consecutivi. Il numero 8 sulla ruota di Napoli non esce da 144 giornate. Il numero 21 sulla ruota di Roma all’estrazione del Lotto 5 aprile 2025 conta 78 ritardi. Mentre il numero 8 sulla ruota di Milano ha totalizzato 82 ritardi.

Il numero 34 sulla ruota di Bari ha totalizzato 70 assenze. Il numero 6 su Palermo non esce da 105 concorsi. Infine il numero 58 sulla ruota di Torino fa segnare 85 assenze, mentre l’82 sulla ruota Nazionale ha raggiunto 76 ritardi.

Combinazione Superenalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 28.285,90 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 35.581 euro. Dopo la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 5 aprile 2025, quote e premi del concorso di Lottomatica e Sisal saranno presti riportati. Tra le cose a cui pensare quando si vince al gioco, c’è il nascondiglio del biglietto vincente. I vincitori usano l’immaginazione. Durante l’estate del 2013, una coppia francese ha vinto 15 milioni di Euro. Alla vigilia della partenza di una vacanza, hanno approfittato della stagione estiva per conservare con cura il biglietto vincente nel cesto della biancheria sporca!

Risultati 10eLoto di oggi 5 aprile 2022: numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il gioco premia la Campania. Nel concorso del 2 aprile, infatti, sono state centrate vincite per 165 mila euro: la più alta ha premiato un fortunato giocatore di Napoli che, con una quaterna secca, ha vinto 120 mila euro. Il 10eLotto premia l’Abruzzo, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata a Martinsicuro, in provincia di Teramo, con un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 964,7 milioni dall’inizio dell’anno.

Schedina 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi