Estrazioni del Lotto oggi 4 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto oggi 4 aprile 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Si tiene questa sera l’ultima estrazione del Lotto del 4 aprile 2025, quella facente parte del concorso. Insieme ai numeri al Lotto in diretta stasera conosceremo anche la combinazione del Superenalotto. In palio un jackpot ultra milionario che andrà a chi indovinerà la fortunata sestina. L’appuntamento con le lotterie più seguite di questo martedì sera continuerà poi con la combinazione del 10Lotto serale ed Extra, e con quella del Simbolotto. Ricordiamo che l’aggiornamento in tempo reale consente di conoscere subito tutti i numeri vincenti alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi.

Inoltre anche per le altre lotterie saranno noti tutti i dettagli relativi a numero Oro, numero Gong o quote e premi del Superenalotto. Pochi minuti per avere subito tutti gli esiti e tutti i risultati ufficiali relativi ai concorsi di Lottomatica e Sisal. Ma prima di scoprire gli ultimi aggiornamenti relativi alle vincite realizzate durante il concorso ultime, vediamo anche cosa ci dice l’archivio estrazioni in merito ai ritardatari e meno frequenti più significativi.

Estrazioni del Lotto oggi 4 aprile 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Bari 37 55 29 11 70 Cagliari 10 16 4 1 81 Firenze 15 62 30 85 72 Genova 16 7 34 25 18 Milano 1 77 67 72 76 Napoli 47 14 55 87 45 Palermo 49 90 79 66 41 Roma 28 14 10 65 88 Torino 22 60 50 4 8 Venezia 23 60 74 52 43 Nazionale 74 44 90 6 56

L’aggiornamento relativo al Lotto in diretta comprende non solo i numeri vincenti, ma anche quelli ritardatari. Infatti sono proprio loro a dirci quale bussolotto non viene estratto da più tempo da una specifica urna. Ricordiamo che nessuna probabilità di vincita è influenzata dagli esiti dei ritardatari, ma questo rappresenta una semplice strategia o trucco per scegliere un numero piuttosto che un altro.

A tal proposito vediamo che alle estrazioni del Lotto oggi continua ad essere il ritardatario più longevo il 23 su Roma con 148 turni di assenza. È l’unico ultracentenario al momento a primeggiare su tutti gli altri. Il podio si completa con il 17 su Cagliari con 97 ritardi. Mentre il 38 sulla ruota Venezia manca da 89 giocate. Gli altri numeri ritardatari all’estrazione del Lotto 4 aprile 2023 sono il 60 su Genova con 84 turni di assenza. Ma anche il 6 su Milano manca da 84 concorsi. Sono 81 i ritardi del 3 sulla ruota Torino, mentre 75 sono le assenze del 67 sulla ruota Nazionale. Infine vediamo che il 73 sulla ruota Bari non esce da 70 turni di gioco. Il 60 su Palermo non esce da 60 concorsi, mentre il 27 su Napoli ed il 77 su Firenze sono rispettivamente assenti da 52 e 50 sorteggi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStart

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 71 80 77 82 51 42 Numero Jolly 72 Numero SuperStar 5

Nessun “6” nel concorso e il jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 30.309,09 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 47.135 euro ciascuno. L’ultimo “6” è stato centrato grazie a una giocata online. Per i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta 4 aprile 2025 bisognerà attendere le ore 20,00.

Risultati 10eLotto di oggi 4 aprile 2025 in diretta: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 7 10 14 15 16 22 23 28 29 30 37 47 49 55 60 62 77 90 Numero Oro 37 Doppio Oro 37 55 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia Castelpetroso, in provincia di Isernia, e ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, entrambe con un 9 da 20mila euro. La terza vincita più alta di giornata si è verificata a Monterotondo, in provincia di Roma, grazie un 6 Oro da 7.500 euro; sempre nel Lazio, e più precisamente a Sora, in provincia di Frosinone, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per poco più di 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro in questo 2025.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi 4 aprile in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 11 25 34 50 52 65 66 67 70 72 74 79 81 85 87