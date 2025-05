Estrazione del Lotto del 9 maggio 2025 SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto del 9 maggio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Il Lotto in Italia è in diretta online tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato sera. Seguire l’ultima estrazione del Lotto stasera è semplice grazie all’aggiornamento live su Controcampus. Per conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto 9 maggio 2025, basta seguire la pubblicazione live dei risultati ufficiali nel seguente tabellone. Pochi minuti e si saprà quali sono tutti i numeri usciti su tutte le ruote. A seguire poi la combinazione del Superenalotto 9 maggio 2025 che mette in palio un jackpot da tanti milioni di euro: nuovo record per la sestina del giorno. Poi a seguire ulteriormente ci sarà anche la combinazione 10Lotto serale associata alla lotteria serale più celebre, oltre che la cinquina fortunata del Simbolotto.

Estrazione del Lotto del 9 maggio 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti per ogni ruota

Aggiorna diretta live qui Bari 23 87 53 62 33 Cagliari 16 38 41 62 87 Firenze 19 52 85 23 13 Genova 1 61 85 60 48 Milano 87 80 7 41 50 Napoli 53 32 83 31 78 Palermo 12 58 56 50 82 Roma 6 48 17 12 75 Torino 89 26 30 1 20 Venezia 32 21 20 82 49 Nazionale 68 44 32 49 83

SIMBOLOTTO 9 5 2025: 20,19,43,18,17

L’appuntamento con la più celebre delle lotterie di Lottomatica è fissato come sempre per le 20,00. Ma come fare le giuste previsioni di gioco? Non ci sono trucchi e consigli, smorfie, cabale e algoritmi strategici. Tutto è deciso dal caso, non resta quindi che tentare la sorte magari affidandosi proprio ai numeri casuali, oppure provando a verificare le statistiche di gioco.

Nel dettaglio vediamo che tra i numeri ritardatari più longevi c’è il 6 su Milano che manca da 99 turni di gioco. Segue poi il 72 su Firenze che invece ha totalizzato 60 assenze consecutive. Tra i ritardatari c’è anche il numero 17 sulla ruota Nazionale che invece manca all’appello da 75 turni.

Tra gli altri ritardatari attesi all’estrazione del Lotto oggi 9 maggio 2025 c’è anche il numero 45 su Cagliari che manca da 61 colpi di gioco. Il numero 69 sulla ruota di Venezia ha totalizzato 73 ritardi. Il numero 36 sulla ruota di Roma non esce da 61 colpi di gioco. E’ arrivato a quota 56 assenze consecutive il numero 49 sulla ruota di Napoli, alle estrazioni del Lotto stasera continua l’attesa anche per l’80 sulla ruota di Torino che invece manca all’appello da 88 turni. In ultimo segnaliamo che sulla ruota di Bari tra i ritardatari più significativi c’è il 30 che non esce da 62 appuntamenti di gioco. Il 60 su Genova manca da 99 turni, mentre il numero 60 sulla ruota di Palermo manca da 75 appuntamenti.

Numeri Vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 77 47 85 88 51 Numero Jolly 52 Numero SuperStar 39

Nessun “6” nel concorso del 4 maggio e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono 4 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 65.080 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 44.882 euro. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato grazie a una giocata online.

L’ultima estrazione del Lotto premia il Trentino-Alto Adige. A Bolzano, un fortunato giocatore ha indovinato cinque quaterne e una cinquina per una vincita totale di 218.571 euro. Si festeggia anche in Calabria, precisamente a Catanzaro con una vincita da 216.600 euro sulla ruota di Roma. Completano il podio di giornata i 50.596 euro vinti a Varazze, in provincia di Savona.

Estrazioni Simbolotto di oggi 9 maggio 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 6 12 16 19 21 23 26 32 38 41 48 52 53 58 61 80 85 87 89 Numero Oro 23 Doppio Oro 23 87 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha sorriso a un fortunato giocatore di Lissone, in provincia di Monza e della Brianza, il quale si è aggiudicato ben 250mila euro con un 9 Oro. Da registrare, poi, vincite per un totale di 124mila euro in Campania: a Capua, in provincia di Caserta, due giocate gemelle hanno fruttato 50mila euro ciascuna, grazie a un 9 Oro, mentre un giocatore di Casavatore, in provincia di Napoli, ha centrato un 4 Doppio Oro da 24mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,38 miliardi di euro.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 13 17 20 30 31 33 50 56 60 62 75 78 82 83