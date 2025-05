Estrazione MillionDAY di oggi 20 maggio 2025: risultati concorso

Numeri vincenti estrazione MillionDAY di oggi 20 maggio 2025: previsioni, ritardatari e in diretta, combinazione vincente ed extra del concorso di questa sera.

La combinazione del giorno sarà su questa pagina dalle 20,30. Con i numeri MillionDay oggi si vince 1 milione di euro ogni giorno, ma sono diversi i premi di categoria inferiore che è possibile riscuotere grazie alle cifre estratte quotidianamente. Per scoprire i risultati in tempo reale, basta aggiornare a partire dalle 20.30. Questo è il nuovo orario in cui quotidianamente il nuovo gioco a quota fissa di Lottomatica rivela i risultati ufficiali del sorteggio.

All’estrazione MillionDay 20 maggio 2025 in palio c’è un nuovo milione di euro da inizio anno. L’ultima vincita si è verificata Lunedì 16 Maggio a Scanzorosciate (BG), in Lombardia, grazie ad una giocata plurima da 2€ con numeri casuali. La giocata plurima è un tipo di opzione che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. Puoi comporre le giocate plurime in ricevitoria, compilando la schedina cartacea fino a 5 giocate in una sola schedina. Oppure a voce per giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino con l’App Lotto, fino a 10 giocate singole tramite una sola schedina digitale.

