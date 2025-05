Estrazione MillionDAY di oggi 30 maggio 2025: numeri vincenti

Schedina estrazione MillionDAY di oggi 30 maggio 2025 in diretta: previsioni, ritardatari e in tempo reale, numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.

L’estrazione di oggi al MillionDay è in diretta. Per conoscere i numeri vincenti basta aggiornare questa pagina dalle 20.00 di questo 30 maggio 2025. Per prendere parte al gioco basta € 1. Mentre per vincere poi bastano due numeri. Infatti il regolamento prevede che l’assegnazione dei premi sia prevista per chi indovina due dei numeri estratti, ma anche tre oppure quattro cifre vincenti.

Il colpo grosso però lo farà chi indovina i risultati del giorno. Da quando è stato lanciato il gioco di Lottomatica sono stati già in oltre 200 ad essere diventati milionari. Proprio durante il concorso di ieri è stata centrata l’ennesima cinquina. Un nuovo milionario si aggiunge alla lista dei vincitori del jackpot. Questa volta la dea bendata ha fatto tappa in Toscana, esattamente a Pistoia, grazie ad un sistema ridotto in abbonamento da 3€ è stata realizzata la 17esima vincita dall’inizio dell’anno.

Estrazione MillionDAY di oggi 30 maggio 2025: previsioni, ritardatari e numeri vincenti