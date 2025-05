Estrazioni del Lotto del 30 maggio 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 30 maggio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

All’estrazione Lotto 30 maggio 2025 chi vincerà? Numeri Superenalotto di oggi faranno felici un nuovo milionario? Alle 20,00 si tengono le estrazioni del Lotto in diretta. L’ordine con cui usciranno i numeri su tutte le ruote stasera è il seguente: Milano, Napoli, Roma, Bari, Cagliari, Genova, Palermo, Torino, Firenze, Venezia e Nazionale. A seguire numeri dell’estrazione Superenalotto 30 maggio 2025 concorso 64 23. Ed infine la combinazione del Dieci e Lotto di oggi che sarà formata come sempre dai primi due estratti per ciascuna ruota di gioco. Segui in diretta la pubblicazione dei risultati ufficiali e verifica vincita online. Con ambo, terno e quaterna, si possono realizzare piccoli o grandi sogni.

Estrazioni del Lotto del 30 maggio 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 30 5 25: in programmazione.

Per visualizzare i risultati, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure in alto alla pagina, per visualizzare non soltanto i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera, ma anche la combinazione del Superenalotto ed i numeri del 10Lotto serale.

Le statistiche di gioco aiutano ad individuare ad ogni nuovo concorso, la classifica ritardatari. Nel dettaglio vediamo che tra i numeri ritardatari più attesi c’è il numero 48 sulla ruota di Firenze che non esce da 88 colpi di gioco. Adesso sulla ruota di Genova il principale ritardatario è il 38 che ha totalizzato 149 assenze. Il numero 48 sulla ruota di Torino ha totalizzato 67 ritardi ed il 53 sulla ruota Nazionale non si vede da 98 turni. Tra i ritardatari più attesi all’estrazione Lotto oggi segnaliamo anche il numero 7 sulla ruota Milano che manca da 58 turni.

Segue il numero 45 sulla ruota Bari che ha raggiunto le 120 assenze consecutive. Mentre il numero 6 sulla ruota Palermo non si vede da 55 giornate. Gli altri numeri più attesi stasera sono il numero 24 sulla ruota Napoli che non esce da 81 concorsi. C’è poi il 15 sulla ruota Cagliari che manca da 82 giocate ed infine i numeri 27 su Roma e 75 sulla ruota Venezia hanno totalizzato rispettivamente 93 88 turni di assenza.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.536 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 55.818 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato grazie a una giocata online.

Alle estrazioni del Lotto di ieri l’altro la fortuna ha premiato l’Abruzzo, e in particolare la provincia di Chieti, dove sono state registrate vincite per un totale che sfiora i 72mila euro. La vincita più alta del concorso se l’è aggiudicata un fortunato giocatore di Villamagna, con tre ambi e un terno dal valore di 28.250 euro. A completare il quadro in provincia di Chieti, due vincite gemelle da 21.750 euro ciascuna realizzate a Vasto, entrambe con tre ambi e un terno.

Risultati 10eLotto di oggi 30 maggio 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

La Lombardia sorride dopo il concorso ultimo del 10eLotto, con vincite complessive che ammontano a 150mila euro. A Crema, in provincia di Cremona, un fortunato giocatore si è aggiudicato la vincita più alta di giornata, grazie a un 9 da 100mila euro. A questa si aggiungono i 30mila euro vinti a Erba, in provincia di Como, con un 8 Doppio Oro, e i 20mila euro vinti a Milano con un 9. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, è stata invece centrata la seconda vincita più alta di giornata, con un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,604 miliardi di euro in questo anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera