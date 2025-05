Estrazioni del Lotto oggi 8 maggio 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto oggi 8 maggio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con Extra.

I risultati ufficiali con tutti i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta stasera sono su Controcampus. Pochi minuti per conoscere le combinazioni uscite su tutte le ruote. Come pure i numeri del Superenalotto 8 maggio 2025. Quanto vale il jackpot stasera? Quasi 100 milioni di euro potrebbero essere assegnati a chi centra la sestina.

Insieme alla diretta dei numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi quote e vincite non mancheranno a completare il concorso. Quanto si vince con due numeri, tre o anche quattro, lo si scoprirà intorno alle 20,30 per la lotteria di Sial. Diverso è invece il discorso del Lotto perché ci sono molteplici variabili da considerare.

Estrazioni del Lotto oggi 8 maggio 2025, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 87 43 9 33 5 Cagliari 40 13 86 28 56 Firenze 71 66 87 8 30 Genova 72 38 29 22 40 Milano 71 12 15 39 75 Napoli 9 71 20 53 10 Palermo 88 58 80 85 15 Roma 32 1 25 16 82 Torino 78 89 72 60 55 Venezia 68 27 44 54 67 Nazionale 9 35 40 16 36

Per visualizzare i risultati di stasera, vai sul link Aggiorna Live per seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto di oggi come se fossero in streaming video. Per aiutarsi nella scelta dei numeri, molti preferiscono affidarsi alle statistiche di gioco, e tra i ritardatari più attesi di stasera c’è sempre l’89 su Torino si conferma leader dei ritardatari a 138 assenze. Completano la top 5 il 23 su Bari a 105, il 62 su Venezia a 102, il 54 su Cagliari da 96 e l’8 su Venezia da 93.

All’estrazione del Lotto 8 maggio 2025 tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 2 su Genova (22-23-27) e uno su Venezia (21-23-29), un terno in cadenza 1 su Bari (21-31-81) e un terno in figura 1 su Torino (46-55-82).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 4 su Torino è assente da 44 turni. Tra le decine, la 1-9 su Venezia manca ora da 49 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 66 turni di ritardo.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 27 1 54 67 83 23 Numero Jolly 65 Numero SuperStar 30

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 99,8 milioni di euro. Nel concorso di ultimo centrato un “5+1” da 647.094,36 euro a Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Gorizia, presso il punto vendita Edicolandia all’interno del centro commerciale Emisfero in via G. F. Pocar 1. Da segnalare anche sette punti “5” da 29.856,91 euro l’uno, oltre a due “4 Stella” da 25.906 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Nell’attesa di conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta e del Superenalotto di oggi 8 maggio 2025, ricordiamo che quote e vincite seguiranno i risultati intorno alle ore 20,30. Di seguito i premi più fortunati del concorso di ieri l’altro.

Combinazione 10eLotto di oggi 8 maggio 2025: numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 9 12 13 27 29 32 38 40 43 58 66 68 71 72 78 86 87 88 89 Numero Oro 87 Doppio Oro 87 43 Numero Gong -

Puglia protagonista degli ultimi due concorsi del Lotto. Nell’estrazione di sabato 4 maggio, la vincita più alta arriva da Bari, con tre ambi e un terno dal valore di 140 mila euro, a cui si aggiungono i 14 mila euro vinti a Bitonto, in provincia di Bari, sempre con la stessa combinazione e la vincita del 3 maggio, a Ruvo di Puglia, ancora in provincia di Bari, da 9.750 euro. Si festeggia anche a Poggibonsi, in provincia di Siena, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna sono valsi 50.596 euro.

Da segnalare ben cinque vincite nella provincia di Napoli: nell’estrazione ultima, a Portici vinti 9 mila euro con un terno, seguiti dall’ambo di 8.333 euro messo a segno a Quarto e dalle due vincite nel capoluogo campano, una da 6.237 euro e l’altra da 5.540 euro, a cui si aggiunge il terno secco – sempre a Napoli – da 13.500 euro, indovinato nell’ultima estrazione di sabato. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 448,5 milioni in questo 2024.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi 8 maggio 2025 in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 15 16 20 22 25 28 33 39 44 53 54 60 80 85