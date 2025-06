Estrazione del Lotto oggi 3 giugno 2025 Simbolotto e 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 3 giugno 2025, numeri vincenti Simbolotto e risultati 10eLotto con Extra.

Segui anche stasera le estrazioni del Lotto in diretta. Dalle 20.00 di questa sera sarà possibile seguire la pubblicazione dei risultati ufficiali anche del 10eLotto serale. Dapprima si conosceranno i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di oggi. Successivamente sarà la volta della combinazione vincente del Simbolotto e 10 Lotto serale. Per i numeri del Superenalotto invece bisognerà aspettare il sorteggio di domani.

La storia del gioco è costellata di successi. E chi segue i numeri a Lotto oggi in diretta, lo fa perché è impaziente di conoscere i risultati ufficiali che potrebbero aiutare a dare una svolta. Proprio come successo nell’ultimo concorso, quando in Toscana è stata realizzata la vincita più ricca dell’anno.

Estrazione del Lotto oggi 3 giugno 2025, numeri vincenti dalle ruote in diretta e risultati Simbolotto

Per visualizzare correttamente i risultati, vai sul link Aggiorna Live Qui. In questo modo potrai verificare anche i numeri del Simbolotto. Come pure la combinazione vincente del 10eLotto. Molti giocatori si affidano agli aggiornamenti delle statistiche di gioco relativi ai ritardatari e frequenti. All’estrazione del Lotto 3 giugno 2025 l’81 su Firenze raggiunge 59 ritardi. Segue il 20 sulla ruota di Venezia che manca da 65 turni, mentre sulla ruota di Torino il 59 non esce da 110 concorsi. Sulla ruota di Genova adesso è il 38 il numero più atteso, avendo totalizzato 59 assenze consecutive. Sulla ruota di Bari il 65 non esce da 83 turni, sulla ruota Roma l’86 ha totalizzato 83 assenze.

Il prossimo è il 65 sulla ruota Nazionale che ha totalizzato 84 assenze consecutive. C’è ora attesa per il 3 sulla ruota di Napoli che non esce da 68 appuntamenti di gioco, mentre sulla ruota di Milano il numero 44 ha totalizzato 98 assenze di seguito. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 15, che non esce da 125 sorteggi. Infine sulla ruota di Palermo il 45 fa segnare 100 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel primo concorso della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Nel concorso ultimo, però, sono stati centrati sette i punti “5” da 33.491 euro ciascuno. Da segnalare anche due “4 stella” da 41.471 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio a Montappone (FM). All’estrazione del Lotto di stasera seguirà la sestina, che sarà sorteggiata successivamente.

Risultati 10eLotto di oggi 3 giugno 2025 in diretta

Il concorso premia Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove sono stati vinti 97.500 euro grazie a tre ambi e un terno (7-21-23). Campania fortunata visto che a Napoli un altro fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno per una vincita da 11.875 euro.

Il concorso del 10eLotto di martedì 31 maggio premia la Toscana dove sono state realizzate vincite complessive per 280 mila euro. La più alta di giornata e dell’intero 2022 arriva da Firenze, grazie a un 9 Oro da 250.001 euro, seguita da un 8 Oro dal valore di 30 mila euro messo a segno ancora a Firenze. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,2 milioni di euro per un totale di oltre 1,5 miliardi da inizio anno.

