Estrazione MillionDAY di oggi 17 giugno 2025: previsioni e numeri

Al Million Day estrazione di oggi 17 Giugno 2025, numeri vincenti e vincite saranno segnalate dalle 20,30. I risultati sono noti in diretta live su questa pagina. Verifica la vincita e scopri subito se puoi passare in ricevitoria per riscuotere uno dei premi in palio. Per aggiudicarsi una delle quote previste, è necessario indovinare almeno due numeri estratti. Anche il jackpot è sempre fisso e vale 1 milione di euro. L’estrazione MillionDay di oggi vedrà la partecipazione di tantissimi giocatori che hanno aderito anche all’opzione di gioco Extra, o alle altre tipologie di giocate che aumentano le proprie possibilità di vincita.

Ad esempio, è possibile effettuare giocate plurime contenenti fino a 10 giocate. Ed è consentita la giocata sistemistica, la modalità che sviluppa una pluralità di giocate, nel limite massimo di 126 giocate, generata da una serie di numeri pronosticati fino ad un massimo di nove. Ogni giocata può essere singola, plurima o sistemistica. Il limite di accettazione delle giocate a livello nazionale è fissato fino ad un massimo di 200 giocate con identici numeri pronosticati.

Aggiorna diretta live delle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay 8 16 17 19 33 Numeri Vincenti MillionDay EXTRA 1 7 27 49 55

La combinazione vincente è formata da cinque numeri compresi da 1 a 55. Ogni giorno viene estratta una combinazione da cinque numeri che può che consente di riscuotere fino ad 1 milione di euro. Gli importi degli altri premi esigibili, sono di 2, 50 e 100 euro. Durante il concorso di ieri non ci sono state ulteriori vincite del jackpot. Ma la fortuna il giorno prima ha premiato Gravellona Toce (VB), in Piemonte. Mercoledì 15 giugno, grazie ad una giocata da 1€ con numeri casuali è stata realizzata la 20esima vincita milionaria del 2022 alla lotteria quotidiana di Lottomatica.

