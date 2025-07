Estrazione del Lotto di oggi 11 luglio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto di oggi 11 luglio 2025, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e Superstar e combinazione 10eLotto.

I numeri delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10Lotto 11 luglio 2025 sono in diretta. Il concorso di stasera inizierà alle 20.00, e come di consueto sono previsti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Conoscer i numeri a Lotto in diretta è facile, come pure scoprire quali non gli aggiornamenti relativi a vincite e premi più ricchi assegnati nell’ultimo sorteggio.

Grande è l’attesa per l’estrazione del Lotto 11 luglio 2025. In tantissimi avranno tentato la propria sorte presso un punto vendita Lottomatica. Indovinare la cinquina non è facile, ma in numerosi sono gli ambo, terno e quaterna che puntualmente realizzano i sogni di numerosi giocatori. Vediamo quindi le ultime novità e le principali curiosità associate al Gioco più famoso in Italia!

Estrazione del Lotto di oggi 11 luglio 2025 e Simbolotto: numeri vincenti in diretta aggiornando

Aggiorna diretta live qui Bari 39 28 27 1 80 Cagliari 54 79 69 43 61 Firenze 62 60 86 80 5 Genova 45 10 42 79 84 Milano 28 59 23 46 11 Napoli 1 55 52 50 39 Palermo 75 17 74 82 54 Roma 38 13 79 25 44 Torino 68 29 26 40 6 Venezia 46 84 64 27 67 Nazionale 72 77 46 61 23

Da sempre le lotterie sono associate a superstizioni e credenze, come la Smorfia. Tanti sono gli espedienti che si utilizzano, nella speranza di riuscire ad indovinare i numeri vincenti. Una delle associazioni più frequenti è quella del gioco con la fortuna. E della fortuna parlano spesso proprio gli oroscopi. Ma come capire quando è il girono giusto per giocare? I numeri dell’estrazione del Lotto 11 Luglio 2025, da quali segni avranno maggiori possibilità di essere indovinati?

Un primo indizio ce lo offre Giove, il pianeta della fortuna e del denaro. Se il proprio segno zodiacale ha Giove e favore, potrebbe essere proprio il casi di giocare! Il sole, la nostra stella più vicina, fornisce l’energia radiosa per far appassire o prosperare i nostri raccolti. E magari avere il Sole nel segno quando si gioca alle estrazioni del Lotto stasera potrebbe essere un indizio di fortuna in più. Preso con le pinze, gli oroscopi possono divertirci o fornire intuizioni astute!

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 74 62 31 40 64 Numero Jolly 81 Numero SuperStar 11

Nessun “6” nel quarto sorteggio della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Nel concorso di sabato 8 luglio sono però undici i punti “5” centrati, con i vincitori che si portano a casa 17.736 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 19.691 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato a Teramo.

Vincere con i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta stasera significherebbe non dimenticare mai più questo martedì. Stesso vale per chi ha la fortuna di centrare addirittura i numeri del Superenalotto 11 luglio 2025! Ma come funziona il sorteggio di quelle cifre tanto ambite che formano la cinquine? I numeri fortunati vengono scelti con un generatore di numeri casuali e sono comunemente usati quando si gioca a lotterie. I primi cinque numeri si ottengono senza sostituzione da un insieme di numeri e un sesto numero viene scelto da un nuovo insieme di numeri. Il processo è simile per Mega Millions e lotteria Powerball. Le tue probabilità di indovinare tutti e sei i numeri sono circa una su 175.711.536.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 11 luglio 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 10 13 17 27 28 29 38 39 45 46 54 55 59 60 62 68 75 79 84 Numero Oro 39 Doppio Oro 39 28 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha premiato un fortunato giocatore di Serracapriola, in provincia di Foggia, che si è aggiudicato ben 100mila euro con un 9 Doppio Oro. Da registrare, poi, tre vincite da 50mila euro, e tutte con un 9 Oro, a Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia, a Crotone e a Solarino, in provincia di Siracusa.

Nel concorso del 10eLotto sono state centrate vincite per un totale superiore ai 20mila euro in Lombardia: a Samarate, in provincia di Varese, è stata registrata la vincita più alta del concorso con un 6 Oro da 12.500 euro; a questa, si aggiungono 5mila euro vinti a Milano con un 8 Doppio Oro e i 3.750 vinti a Viadana, in provincia di Mantova, con un 6 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per quasi 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,02 miliardi di euro.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 23 25 26 40 42 43 50 52 61 64 69 74 80 82 86