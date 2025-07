Estrazione del Lotto di oggi 17 luglio 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 17 luglio 2025 ruota per ruota in diretta, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Segui al Lotto l’estrazione di oggi in diretta live, sia per i numeri su tutte le ruote che per il Superenalotto 17 Luglio 2025. Tanti giocatori si sono recati nei punti vendita Lottomatica e Sisal per tentare la fortuna. La partecipazione al gioco è elevata, come testimoniano martedì, giovedì e sabato sera le numerose vincite.

Il premio di prima categoria della lotteria di Sisal nel corso degli anni ha assegnato dei veri e propri record, confermandosi uno dei premi più ambiti non soltanto in Italia, ma anche in Europa. Attualmente il jackpot ha un valore tanti milioni di euro, ed è tra i premi più alti al mondo. Attesa anche per i numeri dell’estrazione del Lotto 17 luglio 2025: non mancheranno coloro i quali potranno esultare grazie ai numeri giocati. Anche con un ambo o terno secco possono fare la differenza, se ben piazzati.

Estrazione del Lotto di oggi 17 luglio 2025, numeri vincenti dalle ruote e Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 22 33 4 68 47 Cagliari 9 52 27 21 47 Firenze 5 33 72 17 8 Genova 76 67 65 68 45 Milano 75 52 46 34 22 Napoli 40 23 71 12 22 Palermo 44 89 39 1 31 Roma 89 4 5 82 26 Torino 5 59 85 88 24 Venezia 69 45 75 44 30 Nazionale 28 85 16 3 83

Seguire l’aggiornamento in tempo reale equivale ad assistere alla pubblicazione dei risultati in streaming video. Quanti seguivano inizialmente le estrazioni del Lotto in diretta, appuntamento che martedì, giovedì e sabato si teneva alla televisione. Adesso sono le dirette on-line che consentono di conoscere subito quali sono i risultati di gioco ufficiali.

Ricordiamo i numeri ritardatari e frequenti più significativi con l’aggiornamento delle statistiche di gioco fatto tenendo presente tutti i risultati riportati dall’archivio. Anche stasera tra i ritardatari c’è l’89 su Firenze che manca da 76 turni. Il 48 sulla ruota di Torino ha realizzato 97 assenze di seguito. Mentre il numero 16 sulla ruota di Venezia non esce dal 98 concorsi.

Attesa anche per il numero 22 sulla ruota Nazionale, a quota 124 ritardi di seguito. Mentre l’87 su Roma non esce da 75 appuntamenti di gioco. Il 46 su Palermo fa segnare 64 ritardi. All’estrazione del Lotto oggi su Napoli il 33 non esce da 85 turni. Sulla ruota di Milano il 69 manca da 87 giornate, mentre l’11 su Genova ha totalizzato 62 ritardi. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 79 su Cagliari ed il 16 sulla ruota di Bari, rispettivamente con 77 e 97 assenze consecutive.

Combinazione SuperEnalotto stasera: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 68 35 16 37 42 43 Numero Jolly 58 Numero SuperStar 8

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a tanti milioni di euro. Nel concorso ultimo centrati sette “5” da 24.336,22 euro l’uno. Da segnalare anche due “4 Stella” da 29.359 euro ciascuno. Un “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli.

All’estrazione del Lotto e Superenalotto quindi c’è la possibilità di concorrere ancora all’assegnazione del premio di prima categoria più atteso. Dopo il calo del settore giochi degli scorsi mesi, la ripresa per le lotterie dei leader del settore sembra essere finalmente arrivata.

Risultati 10eLotto di oggi 17 luglio 2025 in diretta: numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 5 9 22 23 27 33 40 44 45 46 52 59 65 67 69 72 75 76 89 Numero Oro 22 Doppio Oro 22 33 Numero Gong -

10eLotto nel segno della Campania. Nell’ultimo concorso del 16 luglio 2024 è stato vinto 1 milione di euro a Capaccio Paestum, provincia di Salerno, grazie a un 10. Si tratta della seconda vincita più alta dell’anno. La regione va a segno anche in provincia di Napoli, a Monte di Procida, dove sono stati centrati 50mila euro con un 7 Oro. Stessa cifra vinta anche a Collepasso, in provincia di Lecce.

Da segnalare anche 40mila euro vinti a Marsala, provincia di Trapani, e Vado Ligure, provincia di Savona. In evidenza anche due vincite, in Calabria, da 20mila euro l’una a Soverato, provincia di Catanzaro, e Melissa, provincia di Crotone. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,04 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 8 12 17 21 26 31 34 39 47 68 71 82 85 88