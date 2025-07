Estrazione del Lotto di oggi 5 luglio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto di oggi 5 luglio 2025 numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con extra.

Stasera 5 luglio 2025 numeri del Lotto in diretta stasera sono su Controcampus. Pochi minuti per conoscere tutti i risultati ufficiali. Parte il coito alla rovescia anche e soprattutto per i numeri del Superenalotto 5 luglio 2025 con jackpot più alto di sempre. Sarà questo il giorno in cui si potrà scrivere una nuova pagina della famosa lotteria italiana? Solo dopo le ore 20,10, con la pubblicazione della combinazione vincente, e quindi con quella delle quote del Superenalotto di oggi, vincite che sono state realizzate in seguito al valore del montepremi, si saprà se ci sarà un nuovo vincitore (o anche più di uno!).

Ma torniamo ai numeri dell’ultima estrazione del Lotto 5 luglio 2025. Anche queste cifre sono attesissime. Da queste dipende al combinazione del 10Lotto. Quindi di conseguenza anche quelle della opzione di gioco Extra. Per i numeri del Simbolotto, invece, non ci sono condizionamenti. Le cifre sono estratti da un’urna separata ed indipendente.

Estrazione del Lotto di oggi 5 luglio 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 25 89 22 77 56 Cagliari 5 87 46 70 49 Firenze 17 85 66 59 54 Genova 90 65 7 44 62 Milano 60 84 26 78 43 Napoli 71 78 86 76 84 Palermo 23 42 82 60 88 Roma 86 60 85 19 1 Torino 59 30 54 29 60 Venezia 90 20 71 3 81 Nazionale 70 36 74 27 38

Ogni martedì, giovedì e sabato si tiene un nuovo concorso. I ricevitori del gioco del Lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle 7.00 alle 24.00 dei giorni feriali. Il giorno in cui si tengono i sorteggi, la raccolta termina alle 19.30. Il regolamento prevede la possibilità di prendere parte all’estrazione del Lotto di oggi anche on-line. In questo caso la raccolta scommesse è aperta tutti i giorni della settimana 24 ore su 24.

Bisogna avere un conto di gioco per convalidare la schedina on-line e selezionare le proprie preferenze. Anche on-line si giocano sempre le stesse ruote: Nazionale, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Roma. La riscossione dell’eventuale vincita è accreditata direttamente sul proprio conto di gioco.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 46 16 71 85 61 75 Numero Jolly 64 Numero SuperStar 12

In occasione dei concorsi del SuperEnalotto del 12, 14 e 16 luglio, saranno istituiti 300 premi istantanei straordinari da 50.000 euro ciascuno, da riscuotere nei punti abilitati. È quanto rende noto l’Agenzia Dogane e Monopoli. Al sorteggio si potrà partecipare convalidando una giocata con “SuperStar” valida per tali concorsi. (nn. 83, 84 e 85). Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione giocata. Ricordiamo che dopo la pubblicazione dei numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto 5 luglio 2025, vincite e quote seguiranno immediatamente.

Numeri vincenti 10eLotto di questa sera aggiornando la schedina

Numeri Vincenti 5 17 20 22 23 25 30 42 46 59 60 65 71 78 84 85 86 87 89 90 Numero Oro 25 Doppio Oro 25 89 Numero Gong -

Il 10eLotto premia il Veneto, dove si sono registrate vincite per 46 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 24,1 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno. Il concorso ultimo premia Cassano D’Adda, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 180 mila euro in totale vinti grazie a otto giocate identiche tra loro che hanno permesso ai fortunati giocatori di centrare un terno secco (45-48-90) sulla ruota di Palermo da 22.500 euro ciascuno.

Risultati 10eLotto Extra di oggi 5 luglio in diretta live

Numeri Vincenti 3 7 19 26 29 44 49 54 56 62 66 70 76 77 82